Portugalete 0-3 Real Betis: Se toma en serio esto de la Copa

Si en algo destaca el Betis de Rubi, o al menos el Betis de los dos últimos meses, es en ser un equipo serio, fiable, resolutivo y el encuentro de ayer en La Florida fue el mejor ejemplo de ello. Ante un rival complicado, cargado de ilusión, en un escenario poco propicio y con un más que evidente riesgo de relajación por la categoría del cuadro vasco, solucionó una eliminatoria con contundencia y sin dejar margen a la especulación.

Demostró Rubi que se tomaba el partido con responsabilidad y salió en La Florida con un once plagado de titulares, con Joel en portería (Dani Martín llegaba muy justo tras un proceso febril), Barragán y Álex Moreno; Mandi, Édgar, con una libertad absoluta de movimientos, y Bartra en defensa, con Aleñá titular por primera vez, Canales, Lainez, Tello y Loren. Un once que era una clara declaración de intenciones.

Protagónico, tomó la iniciativa desde el minuto uno aunque el primer aviso llegó en el área defendida por Joel, tras un córner botado por Txopi desde la izquierda que desvió la defensa bética in extremis en el primer palo a los nueve minutos. Reaccionó el Betis, que encontraba ciertas dificultades para circular el balón en un césped excesivamente alto e irregular. Aún así, llegaba con relativa facilidad a los últimos metros donde, eso sí, se encontraba un auténtico frontón gualdinegro.

Buscaba alternativas el Betis con algún que otro disparo lejano como el de Bartra en el 14' o el de Tello en el 20'.

Aleñá intentaba imprimir un poco de velocidad en la salida de balón y descargaba el juego por los costados, donde Barragán y Álex Moreno campaban a sus anchas. Fue precisamente el catalán el que abrió el marcador en el 23'. Édgar conectó por el medio con Aleñá, que se revolvió, vio al ex del Rayo a su izquierda y le puso un balón que tras un control con el que levantó lo justo la pelota, la empaló para colarla por toda la escuadra, imparable para Mediavilla.

Le había costado al Betis derribar la férrea muralla vasca, pero comenzaba a sentirse muy cómodo. Al gol le siguieron un par de ocasiones más, una más del lateral zurdo, en una jugada muy parecida a la del gol, en el 31', y otra de Lainez, un minuto después, que Mediavilla frustró con una buena intervención.

Entretanto, el Portugalete, un equipo bien trabajado e intenso defensivamente, se empleaba a fondo para evitar que el Betis ampliase la diferencia. De hecho, saltó tras el descanso con la intención de sorprender, pero su arranque de pundonor duró lo que el Betis tardó en hacer el segundo. Apenas tres minutos. Remataba Loren de cabeza un córner botado por Tello desde la derecha, acababa con una sequía de dos meses y firmaba la sentencia definitiva en la eliminatoria.

Bajaba los brazos el Portugalete, que había resistido dignamente casi una hora de partido. A partir de ahí, el Betis controló a placer. Salvo un agarrón de Mandi a Güemes en el 64' que Prieto Iglesias no consideró punible y una falta de entendimiento entre el argelino y Joel que obligó al meta a hacer un alarde de reflejos, la segunda parte tuvo un único y claro dominador. Rozó el tercero Canales en el 76' en una jugada a balón parado, justo antes de que Rubi moviese el banquillo. Renunció el técnico catalán a los extremos Lainez y Tello, que se habían vaciado en un campo que no favorecía su fútbol, para pasar a jugar más por dentro con Joaquín y Guardado. Por su parte, Loza hizo debutar al flamante fichaje invernal jarrillero, Thaylor Lubanzadio, por si pescaba alguna, pero el Betis no estaba para regalar nada.

Cerró el encuentro en el 89' Joaquín, que se unió a la fiesta con una buena definición tras una gran jugada colectiva, que lideró Carles Aleñá y culminó Loren con un pase medido para la incorporación y remate del portuense.

Solventó el Betis el trámite en La Florida ante un equipo aguerrido con un partido serio y sin concesiones y estará en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el próximo martes, en el que ya estarán incluidos los cuatro equipos Champions, aunque seguirá siendo a partido único.



- Ficha técnica:

Portugalete: Mediavilla; Yaser, Cubería, Santamaría, Artabe; Diego Rozas (Thaylor, m.77), Celihueta, Txopi, Roberto Gándara (Jonfi, m.62); Alberto Gómez (Isuardi, m.51) y Güemes.

Real Betis: Joel Robles: Barragán, Mandi, Edgar, Bartra, Alex Moreno; Canales, Aleñá; Tello (Joaquín, m.77), Loren y Lainez (Guardado, m.77).

Goles: 0-1, m.23: Alex Moreno. 0-2, m.49: Loren. 0-3, min.89: Joaquín.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro). Mostró tarjeta amarilla a Isuardi (m.67) y Artabe (m.80), del Portugalete, y a Aleñá (m.43), del Betis.

Incidencias. Eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey disputada en el campo de La Florida ante unos 5.000 espectadores.