Fekir se sienta en la mesa de los más grandes

Una vez transcurridas 27 jornadas de Primera división, nadie puede poner en duda que Nabil Fekir es una de las sorpresas más agradables de LaLiga, a pesar de la irregular trayectoria del Betis durante toda la temporada. El atacante francés, que ha mantenido un nivel muy alto y presenta números de enorme mérito, ha completado su exhibición en el campeonato español con dos espectaculares actuaciones ante el Barcelona y el Real Madrid. Sin duda, un poderoso reclamo mediático para uno de los más recurrentes 'Man of the Match' en las cinco grandes ligas de Europa.

No en vano, las ocho veces que Fekir ha sido elegido como el mejor del partido sólo las superan dos monstruos insaciables de este deporte como son Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus), que esta temporada han sido 'MVP' en 13 y en nueve ocasiones, respectivamente. Es decir, en LaLiga, sólo el argentino supera al campeón del mundo del Betis, que iguala los ocho 'galardones' que tienen Neymar (PSG), Dimitri Payet (Olympique de Marsella), Luis Alberto Romero, Ciro Immobile (ambos de la Lazio), Timo Werner (RB Leipzig) y Joselu (Alavés).

La entidad de los nombres que aparecen en este glamuroso 'Top 10' habla por sí misma del buen hacer de Fekir con la camiseta de las trece barras. Su última exhibición en el triunfo ante el Real Madrid, martirizando a Militao y desorganizando a la defensa merengue con su movilidad y habilidad entre líneas, incluso le ha hecho saltar a las primeras páginas de la prensa madrileña, que le sitúa ya en la lista de objetivos de Florentino Pérez para la próxima campaña.

No sólo el Real Madrid sigue los pasos del francoargelino, de 27 años. Desde principios de febrero el nombre de Nabil Fekir resuena con fuerza en territorio británico y es que varios clubes de la Premier League, como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United o el Chelsea se han fijado también en el '8' del Betis. Ya publicó este diario que es habitual la presencia de ojeadores en los palcos del Benito Villamarín siguiendo las evoluciones del galo, quien, por otro lado, ya ha manifestado a su círculo más privado que se encuentra muy feliz en el Betis, un club al que considera muy familiar

Fekir ha empezado con muy buen pie su primera experiencia fuera de su Francia natal. Su equipo no compite en Europa y la aventura de la Copa del Rey ha sido demasiado breve, pero el '8' verdiblanco está destapando el tarro de las esencias en LaLiga, donde es el tercer mejor debutante del campeonato con siete goles, sólo por detrás de los 10 de Lucas Ocampos (Sevilla) y los 9 de Ante Budimir (Mallorca). A sus siete dianas, además, une cuatro asistencias y un amplio muestrario de recursos técnicos.

No en vano, es el noveno de las cinco grandes campeonatos europeos que más y mejor regatea y el segundo de LaLiga con 3,3 dribblings por choque, sólo tras Messi (5,4). También es el cuarto que más dispara a portería en España, con otros 3,3 disparos por jornada, dato sólo inferior a los del osasunista Chimy Ávila (3,5), el madridista Karim Benzema (3,7) y, como no, el 'crack' argentino del Barcelona (que tira 4,8 veces de media). Así, no sorprende que las de Fekir sean las piernas más castigadas del campeonato, con 84 infracciones recibidas; más que Rafinha Alcántara (79), Dani Parejo (74), Mikel Merino (60) y su compañero en el Betis Emerson 'Royal' (60).

'Man of the Match' en ocho ocasiones, destacado desbordador, peligroso artillero y más que aceptable realizador, es lógico que Nabil Fekir aparezca también como el cuarto jugador de Laliga con más nota media, según el portal especializado 'WhoScored', que le otorga una puntuación de 7,39 hasta el momento. Únicamente Messi, con un inalcanzable 8,61; Luis Suárez (7,56) y Paulo Henrique Casemiro (7,54) mejoran la calificación de uno los mejores futbolistas que ha podido disfrutar el campeonato español y uno de los mejores talentos que han vestido nunca la camiseta del Real Betis. Tanto, que se ha sentado sin permiso en la mesa de los más grandes.