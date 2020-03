El Betis no descarta quedarse con Aleñá

El Betis augura que deberá fichar en el centro del campo, donde el recién renovado Andrés Guardado es de los pocos que tienen sitio fijo. Algunos como Canales y Carvalho manejan varias ofertas y otros como Javi García no están jugando nada.

No obstante, todo está muy en el aire; pues a la ya habitual incertidumbre de estas fechas se une que el coronavirus lo tiene todo patas arriba, sin saber si se podrá concluir la temporada, rumoreándose que el plazo de fichajes podría ser alargado a seis meses, con una situación incierta para los que acaban contrato el 30 de junio...

Todo esto amenaza con dejar decisiones inesperadas y giros de volante no contemplados. Uno de ellos, según confirman a ESTADIO fuentes solventes, podría ser la continuidad de Carles Aleñá en el Betis. Al menos a día de hoy, el club no descarta que siga; pues hay varias voces -entre ellas las de un Rubi con un futuro igual de inescrutable- partidarias de intentar alargar su cesión una temporada más; a pesar de que el rendimiento del catalán no ha sido todo lo importante que se esperaba en sus primeros meses en el club.

Influyen su escaso margen de adaptación y el hecho de que el técnico cuente con la dupla Canales-Guardado fija por delante de un pivote defensivo. Volante en el 1-4-3-3 es su posición ideal, pero ha tenido que jugar a veces echado a la derecha y eso merma sus capacidades. Con todo, no hay dudas sobre su calidad y creen que con un poco de continuidad brillaría.

Conseguir prorrogar su cesión no sería sencillo. Está por ver qué deciden los organismos pertinentes sobre la situación contractual si se juega en julio y, además, Setién cuenta con él en el Barcelona; siempre y cuando el cántabro siga allí, que ésa es otra. En Cataluña hablan de la posibilidad de que sea moneda de cambio en la 'operación Lautaro Martínez' (delantero del Inter y objetivo culé) pero todo está en el aire.