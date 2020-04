Pier no olvida a Lopera

Pier Luigi Cherubino, entrenador del Real Betis Féminas, fue el protagonista en Radio Betis en donde, a parte de tratar los temas referentes a la sección femenina, valoró la gestión de la actual directiva verdiblanca en esta crisis del coronavirus y agradeció que esta situación no le hubiera tocado a él en su época como jugador del Betis puesto que las decisiones con Manuel Ruiz de Lopera al mando -con quién Pier tuvo asuntos relacionados con la Justicia- habrían sido distintas. "Por entonces, no había una gestión organizativa como la que hay hoy en día", expuso.

"En el fútbol masculino habrá un antes y después. Se acabarán esos traspasos de 100 millones al igual que algunas desproporcionadas fichas salariales. Tienes un contrato, es cierto, pero en el resto de la sociedad hay gente sin trabajo. Vas a tener solidario quieras o no. Tenemos que ser muy solidarios y estar unidos dada la sociedad que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Las reducciones de salario no vienen porque les apetece, vienen por la reducción en los ingresos. En el fútbol femenino tendremos que adaptarnos a lo que el club nos proponga", contó el ex delantero heliopolitano al ser preguntado acerca del nuevo panorama futbolístico que se avecina haciendo hincapié en las mareantes cifras que se estaban manejando.

Asimismo, aseguró que los tiempos que vendrán, supondrán un reto para los directores deportivos puesto que tendrán que manejarse con "maestría" en el mercado. "Será un reto para los directores deportivos el adaptarse a esta nueva situación. Tendrán que adelantarse en los fichajes con maestría y conocimiento antes de con poder económico. Sé que en el Betis hay gente preparada y nos darán alegrías".

Pier quiso elogiar públicamente la gestión por parte de la zona noble del Villamarín encabezada por su presidente, Ángel Haro, en la crisis del coronavirus que han evitado la solicitud de un ERTE como ha pasado en otras entidades. "Cuando los clubes a hablar de ERTE, la sección de fútbol femenino o cantera pueden entrar en ese grupo. En ese sentido, hay que resaltar la actitud que ha tenido el presidente, el consejero y los directivos de cómo han conseguido negociar la rebaja salarial de los jugadoras para que los trabajadores del club puedan seguir trabajando y seguir cobrando. Tenemos que estar agradecidos puesto que nos están dando una lección".

En la misma línea, el entrenador del Féminas, agradeció que esta situación no le hubiera cogido en su época como futbolista dado a que la gestión por parte del club en aquellos tiempos habría sido muy distinta a la que están llevando a cabo actualmente. Por ello, continuó poniendo en valor las acciones que se están realizando desde el club para que la crisis por el Covid-19 se note lo menos posible. "Si esto hubiera ocurrido en mi época de jugador estaríamos 'acojonados' de verdad. Por entonces, no había una gestión organizativa como la que hay hoy en día. Si no hay resultados deportivos eso se ensucia o se quiere ensuciar. Con esta crisis la lección que han dado demuestra que son un organigrama de verdad. Cuando jugué aquí éramos el club con la mejor afición de España, los mejores jugadores, pero en cuanto a organización ejecutiva, éramos de pelear por no descender. Hoy en día es un club ejemplar con una gestión 'top', con la mejor afición de España y futbolistas que tiene herramientas para dar lo mejor de sí a los béticos".

A modo de conclusión, Pier afirmó ser un fiel seguidor de la programación de Betis TV durante el confinamiento. "Veo mucho Betis TV. El programa del Doctor Calero, el acto de renovación de Joaquín, la historia de las leyendas... y me emociona verlas", finalizó.