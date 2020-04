Junior quiere seguir en el Barcelona

Hace un par de días, en una conversación emitida por los medios oficiales del Barcelona, Junior Firpo admitía que su primera temporada en el club no estaba siendo todo lo positiva que cabía esperar. Lo cierto es que en la Ciudad Condal las expectativas eran altas con él y, a la espera de que demuestre su mejor versión, ya se han disparado algunos rumores sobre una posible salida del jugador la próxima temporada.

"Los primeros meses en el equipo no han sido fáciles para mí, con una pequeña lesión cuando estaba en el mejor momento. Siempre quiero ser positivo, llego a un club nuevo y una ciudad nueva con grandísimos jugadores, estoy en el periodo de adaptacion. Tengo muchas ganas de volver a entrenar y jugar. Quiero demostrar el jugador que verdaderamente soy y por el que se me fichó que todavía no se ha visto", aseguraba en los medios oficiales.

Equipos como el Inter de Milán o Nápoles permanecen atentos a su situación, pero según apuntan en Barcelona, el jugador no compartiría las intenciones con su club, que no se cierra en banda a su salida (intentaría amortizar parte de los 18 millones que ya ha pagado por él -el contrato contempla otros 12 por objetivos-) e incluso ha comenzado a mirar alternativas para la banda izquierda de cara al próximo curso.

Sin embargo, el deseo de Junior es seguir en Can Barça. De hecho, el futbolista ya contemplaba la posibilidad de que este primer año fuese de transición y adaptación, consciente de que tenía que competir con Jordi Alba y hacerse a un equipo en el que las exigencias son muy elevadas.

El hispano-dominicano cuenta con la baza de la continuidad de Quique Setién la próxima temporada. El cántabro fue el que mayor rendimiento le sacó en el Betis y confía en que vuelva a hacerlo el próximo año, una vez superado este primer año de 'gracia', en el que, pese a todo, ha disputado 17 de los 38 partidos oficiales que ha jugado su equipo esta temporada, 14 de ellos como titular.

En el Betis, mientras tanto, permanecen atentos a todo lo que pueda suceder con el lateral zurdo. De hecho, en el cuadro heliopolitano buscan un carrilero para la próxima temporada, habida cuenta de que Pedraza, que está cedido por el Villarreal, no continuará, y a Junior lo conocen a la perfección. Eso sí, el Betis solo se plantearía su vuelta si ésta se diese bajo la fórmula de una cesión o un traspaso pero muy por debajo de las cifras que pagó el Barcelona en su día por él, algo que no parece factible.