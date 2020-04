Pedri, en manos de Setién, con el Betis atento

A sus 17 años, Pedro González López, conocido en el mundo del fútbol como Pedri, ya ocupa portadas de grandes periódicos de tirada nacional. De hecho, este martes aparecía en la 'primera' de Mundo Deportivo, junto a las otras perlas 'codiciadas' propiedad del Barça como Trincao o Emerson.

Todos ellos tienen un prometedor futuro y no son pocos los equipos que le siguen la pista. El canario firmó por el Barcelona a cambio de 6 millones de euros (cinco más uno en variables) cuando apenas contaba con 16 años. Es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada en la UD Las Palmas, a las órdenes de Pepe Mel, donde permanecerá cedido hasta final de temporada. De cara a la próxima temporada, tiene firmado que no podrá jugar en el primer filial azulgrana si éste no lograse un ascenso a Segunda. De momento, Setién lo quiere ver en pretemporada y será entonces cuando decida si se queda en el primer equipo o, en caso de que el B no haya ascendido, se marcha cedido a uno de los equipos que ya ha preguntado por él, entre ellos el Betis. Celta y Real Sociedad permanecen atentos en LaLiga y el Ajax también se apunta a la lista de pretendientes a nivel internacional.

Curiosamente, será Setién el que tenga la última palabra sobre él. El técnico cántabro podría convertirse en el aliado perfecto para el Betis si finalmente no le hace sitio en el primer equipo. El jugador, mientras tanto, se confiesa amante del fútbol que practica el otrora preparador heliopolitano. "El fútbol de Setién es el que me gusta practicar. Me encanta el juego asociativo y posicional y que el Barça tenga un entrenador así porque creo que me puede ayudar a mi manera de jugar", declara en una entrevista para Mundo Deportivo, en la que prefiere mantenerse al margen de los rumores sobre su futuro. "Lo que tenga que venir, vendrá. No tengo que fijarme en eso. Con mi familia y mis agentes, miraré y decidiré".