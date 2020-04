Pedraza y su futuro: "Mi cabeza está en el Betis pero ya veremos..."

La temporada de Alfonso Pedraza en el Real Betis bien podría calificarse de calvario. El defensa cordobés, poco acostumbrado a las lesiones antes de su desembarco en Heliópolis, ha visto como se ha llevado en el dique seco prácticamente desde octubre por dos lesiones musculares y poco más tarde, por unos problemas en el tendón de Aquiles. "Nunca me había lesionado y eso me ha pasado factura en lo anímico. Hubo una racha en la que no veía la luz. Pero de todo se aprende, de esta lesión he salido reforzado. Ahora lo que quiero es volver. Estoy de vuelta, que es lo más importante. Quieres estar a tope porque en Copa me habría llegado la oportunidad de jugar. Han sido tres meses bastante duros. No jugar es duro para cualquier jugador. Ahora hay que comenzar de cero, hay que llegar lo más fuerte posible para lo que queda. Luego, el entrenador decide", admitió el verdiblanco en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Y es que cuando ya estaba listo para volver, llegando a jugar los últimos minutos del Real Betis-Real Madrid, llegó la suspensión de la competición por la pandemia de conoravirus. Sin embargo, Pedraza es optimista y espera que el campeonato se pueda recuperar y acabar la temporada con buen sabor de boca. "Soy optimista y pienso que se va a reanudar la Liga. No se va a quedar la Liga así. Todos los equipos han hecho un proyecto y hay que luchar por el objetivo que cada uno se haya marcado. A puerta abierta o cerrada, la Liga no se puede quedar así", manifestó.

En cuanto a la temporada del Betis y el rendimiento del equipo hasta el parón de LaLiga, Pedraza analizó: "El equipo es bueno, pero los resultados no están llegando por diversos factores. La falta de concentración, por ejemplo. No hay esa suerte que se necesita para llevarse los partidos y estar más arriba".

Por último, el de San Sebastián de los Ballesteros fue cuestionado sobre su futuro, pues el Betis tiene una opción de compra por él a final de la presente temporada, pero el bético es consciente de la dificultad de continuar en Sevilla: "Mi cabeza está en el Betis, en acabar lo que queda con el Betis. Luego, ya veremos... Hay una opción de compra, pero de ese tema no se ha hablado. Estoy bien aquí, pero quedarme no depende de mí. Lo que sea, será. No he tenido la suerte que debería por las lesiones. Espero que los próximos años sean más positivos en torno a la salud.