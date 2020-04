La frase de Serra que impulsó a Loren

A Loren Morón le cambió la vida en muy poco tiempo, casi de la noche a la mañana. Un cuento de hadas al que después le ha brindado continuidad con trabajo, constancia y un destacado acierto de cara a puerta fuera. Ahora, el marbellí se detiene para relatar momentos claves en sus inicios, lo que aprendió en la calle y en los campos embarrados, y conversaciones que forman parte de su historia en el Betis.

"La calle te enseña picardía, a ser más listo que tus amigos, a querer ganar siempre, cosas que después se aprovechan sobre el terreno de juego", explica en LaLiga el delantero, que también tomó buena nota de las lecciones que dan los campos de las divisiones inferiores. "Vivir la experiencia de jugar en campos de albero, embarrados, con lluvia, te forman también en el mundo del fútbol".

Loren, además rememora el día que su padre le habló del interés del Betis y unas palabras de Lorenzo Serra Ferrer que le dieron la vuelta a su carrera. "Estaba cedido en Vélez Málaga, mi padre me llamó temprano y me contó que le había llamado del Betis. Lo primero que le dije fue que firmara lo que tuviera que firmar, que yo ya estaba haciendo las maletas", recuerda el delantero, que añadió: "Entró Serra Ferrer y me dijo: 'si tu problema es estar en el Betis B te propongo que mañana mismo seas miembro del primer equipo', a partir de ahí no recuerdo nada de aquel momento".

También revivió los instantes previos a debutar con el Betis y una conversación que mantuvo con Éder Sarabia, el segundo de Quique Setién. "Me vino Éder, y me dijo: '¿cómo estas?'; le dije que un poco nervioso, a lo me respondió: 'pues ponte más nervioso porque vas a jugar titular'".

Por supuesto, a Loren no se le borra de la mente el momento que salió del túnel de vestuarios del Benito Villamarín en el partido de su estreno. "Recuerdo sobre todo cuando salí al campo y vi a 52. 000 personas cantando el himno, cuando la semana anterior yo era uno de los que lo cantaba en la grada", señaló.

Fue un bautizo inmejorable, con un doblete que dio el triunfo al Betis por 2-1 ante el Villarreal en Heliópolis. La magia de lo experimentado derivó en un silencio reconfortante ya en su casa con los suyos: "Fue llegar a casa y sentarnos en el sofa sin hablarnos, porque había mucha tensión por lo que había pasado dos horas antes".