Haro: "Esto es apostar claramente por la cantera del Betis"

El Betis y el delantero Loren Morón han firmado este viernes un acuerdo para ampliar su contrato hasta junio de 2024, en una decisión que deja "muy contentas" a todas las partes, según han declarado los propios protagonistas después de rubricar la extensión de la vinculación del cotizado futbolista marbellí. Especialmente satisfecho se ha mostrado el presidente verdiblanco, Ángel Haro, que considera que el esfuerzo realizado para recompensar al máximo goleador de este curso "es apostar claramente por la cantera".



Así de tajante se ha manifestado el máximo dirigente heliopolitano en unas declaraciones a los medios oficiales, para valorar la noticia de la renovación. "En un periodo de cierta incertidumbre por la crisis que tenemos con la Covid-19, noticias como esta son un motivo de gran alegría. Esto no se ha gestionado hace poquito, sino que llevamos tiempo hablando de esta renovación. Es un motivo de gran alegría porque esto es apostar claramente por la cantera. Estamos hablando de un jugador que viene de los escalafones inferiores, que lo ha hecho siempre muy bien y estoy muy contento de que un jugador como Loren siga jugando en el Real Betis", ha señalado.





No menos feliz se ha mostrado el coordinador del Área Deportiva de la entidad. "Estamos bastante contentos por esta renovación. La apuesta que el club hizo en su día por Loren ha dado sus frutos, él ha respondido muy bien en los terrenos de juego. Espero que siga así mucho tiempo y que Loren meta muchos más goles para el Betis", ha señalado el canario. Por su parte, el gran protagonista de la noticia, no podía posar menos exultante. "Es una forma de agradecer la confianza que el Betis me ha dado siempre. Me ha permitido disfrutar y poder debutar en Primera división y esta renovación también es una manera bonita de devolver el cariño, además de con el esfuerzo que estoy dando siempre por el Betis", ha remachado Loren.