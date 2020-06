Rubi duda de que sea penalti, pero admite que "el Sevilla fue superior" al Betis

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', tenía un plan que no salió en absoluto. Apostó por jugadores para tener el balón y la posesión fue siempre del Sevilla FC, lo que unido a una desastrosa defensa de las jugadas a balón parado sirve, a su juicio, para resumir un partido en el que el catalán considera injusto el penalti del 1-0; pero admite que el conjunto nervionense fue digno merecedor del triunfo en el derbi de este jueves.

"Arriba no hemos estado nada finos y físicamente ha sido muy duro. Sabíamos que iba a ser así y que tendríamos que ayudarnos mucho. Me sabe mal la situación del penalti en el que llega el primer gol, pero también tengo que reconocer que el Sevilla ha sido muy superior a nosotros", ha reconocido el técnico verdiblanco en declaraciones a las cámaras de Movistar LaLiga.

En este sentido, ha sido preguntado por sus gestos al árbitro para que fuese a consultar la acción en el monitor: "No he comentado nada a Mateu Lahoz, pero he intentado que la viese porque una jugada tan mini, si es que realmente ha habido contacto, en un partido tan importante es para verla de nuevo, porque estaba claro que el que marcase primero iba a tener ventaja. Ha decidido que no quería revisarlo y lo tengo que respetar".

"Hemos tenido muy poco balón y hemos tocado en zonas de poco riesgo. Hemos estado muy poco tiempo con la pelota en campo rival, nos ha costado mucho. Queríamos salir por los laterales, pero no estamos finos, se quedaba el balón atrás... siempre pasaba algo", ha analizado, con un tono claramente crítico, el de Vilassar de Mar, que augura muchos problemas musculares en estos 40 días de partidos a diario.

"Los jugadores han acabado muy fatigados, sobre todos los que juegan los 90 minutos. Preparados están para jugar partidos completos, pero la cabeza... hay que estar muy fuertes mentalmente, porque la situación actual es mucho más dura de lo normal", ha considerado Rubi.