Juanmi, sobre su regreso, el Betis, la covid-19, un reto y un sueño

"Tenía ganas de volver a salir a un campo, tener esa sensación, sentirte jugador, estar en la concentración con el equipo, apoyando... Salí esos minutos que al final fueron para coger sensaciones. Poco a poco entrenado, cogiendo ritmo e intensidad para intentar ayudar al equipo". Quien así habla es Juanmi, que este pasado sábado volvía a pisar un terreno de juego nueve meses exactos después de su último partido. El malagueño no pudo hacer nada para evitar la derrota del Betis y la destitución de Rubi, pero al menos le dio tiempo a sentirse futbolista y estar ya disponible para Alexis en esta nueva etapa.

"Cuando llevas tanto tiempo sin competir, por mucho que estés haciendo cosas o trabajando en casa, lo que te da ritmo y chispa es entrenar y tener minutos en los partidos. Estoy con esas ganas de encontrarme cada vez mejor, sensaciones que no había tenido por la lesión. Sí estoy un poco más fino, porque cuando estás inactivo tiendes más a muscular, pero hay que regenerarse ahora porque estoy con ganas de ayudar al equipo en estos ocho partidos que quedan", aseguraba el ex de la Real en los medios del club, donde admite que lo ha pasado mal en este tiempo, sobre todo porque no podía ayudar al equipo.

En estos meses ha aprendido a sufrir y cualquier avance es un premio para él: "Las molestias he aprendido a convivir con ellas. Las tengo, más controladas y soportables, las llevo bastante bien, y mientras me permitan competir y dar el 100%, mucho mejor. Vamos bien. Cuando ves que las molestias te dejan un poco, por mucho que las sigas teniendo lo que quieres es competir, ayudar al equipo y demostrarle al míster que puede contar contigo. Cuando volví al césped, los primeros días fue de adaptación, cuando llevas tanto tiempo fuera el pie se tiene que ir acostumbrando. Esas primeras semanas estaba un poco más molesto, pero al día siguiente se me iba el dolor. Lo he ido graduando y desde hace 10 días o así esa molestia, aunque la sigo teniendo, me permite entrenar y competir, así que estoy disponible para ayudar al equipo", afirma el malagueño, quien está deseando de ir sumando minutos y sensaciones.

"Todos los días me preguntan que cómo me encuentro, cuáles son mis sensaciones. llevo mucho tiempo de inactividad y ahora tengo que dar el máximo de mí. La chispa se coge con minutos y yo estoy preparado para si el míster lo necesita, que pueda contar conmigo", asegura Juanmi, quien ha visto desde fuera cómo el equipo sufría. "Cuando estás en dinámica de equipo y las cosas no salen bien, te vas jodido. Fue un sabor agridulce, llevaba nueve meses sin entrar en la convocatoria, pero cuando estás dentro lo principal es el grupo y por desgracia no se están dando los resultados. Ojalá se dé desde ahora. Cuando estás lesionado y no puedes ayudar al equipo te ves impotente, no poder ayudar a revertir esa situación, pero está siendo una temporada extraña. No estamos siendo regulares, no estamos consiguiendo victorias, y cuando no coges buenas dinámicas, con una Liga tan apretada en la que cualquiera te puede ganar... Hemos merecido ganar muchos partidos, pero si la pelota no entra no vale, y estamos en la situación en la que estamos ahora", estima.

Ahora llega una situación nueva, con un técnico 'nuevo', pero al que ya conocen y con un reto: sacar al Betis de esa zozobra en la que vive. "Queda mucho. Son 24 puntos, muchos por pelear, y ojalá consigamos el máximo posible. Nos esperan partidos complicados como el de este jueves, pero el equipo está trabajando para hacer las cosas bien y acabar lo más arriba posible. Cuando hay un cambio parece que las cosas se ven de otra forma, la gente está con más ganas e intensidad, aunque siempre las ha tenido el equipo. Pero el fútbol sabemos cómo funciona, que si no llegan los resultados y no ganas partidos, todo lo que hagas no sirve para nada", advierte.

Y ahora llega el Espanyol, un equipo que se juega la vida y que no se lo va a poner nada fácil: "Es un equipo que intentará sacar cada partido para salir de esa situación, pero tenemos que preparar bien el partido. Ellos se la están jugando, es importante y necesitamos los tres puntos para salir de la dinámica que tenemos y coger confianza de cara a los siguientes siete partidos".

Juanmi también fue uno de los 'positivos' por coronavirus de la plantilla y, por ello, quería mandar un mensaje a todos ahora que hemos salido del estado de alarma: "Las personas somos un poco inconscientes, se nos olvidan rápido las cosas. Todo lo que hemos pasado no debe pasarse por alto, todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que seguir medidas. Yo seré uno de los muchos que han sido asintomáticos, que he pasado el virus sin secuelas, y eso que tomamos todas las medidas, con mascarillas y demás. Hay que ser conscientes de hacerle caso a los expertos y saber cómo es el virus con el que combatimos".

Por último, se marca un reto antes de acabar la temporada: marcar al menos un gol. "Sería muy bonito para mí", admite. Y también cumplir un sueño: jugar en el Benito Villamarín. "Ojalá mañana tenga la suerte de poder ayudar al equipo, que las cosas salgan bien y consigamos los tres puntos".