Alexis, su "disgusto" y las luces y sombras de la derrota.

Tras salir victorioso en su debut ante el Espanyol, Alexis Trujillo no pudo evitar el enésimo descalabro defensivo del Betis en esta temporada, lamentando las facilidades que sus jugadores le dieron al Levante, si bien elogió la actitud de los suyos en el tramo final, cuando todo ya estaba perdido.

"Los primeros 25 minutos del partido han sido totalmente nuestros. El equipo ha dispuesto de ocasiones claras para ponerse por delante. Ha habido una jugada bastanta dudosa y después, en dos errores ingenuos nuestros, ellos han aprovechado para ponerse 2-0. En la segunda parte no salimos bien, algo desconectados, y ellos han aprovechado, cogiendo mucha ventaja en el marcador, pero me quedo con el espíritu del equipo hasta el final, hicimos dos goles. Estoy disgustado desde ese minuto 25 hasta el 15 de la segunda parte en que el equipo no estuvo en el campo como yo deseaba", explicó en rueda de prensa sobre la dura derrota en La Nucía.

Pese a todo, Alexis no quiso señalar a sus pupilos e insistió en que el partido se les fue de las manos por errores puntuales: "El otro día el equipo, con los mismos jugadores, con algunos cambios, pudimos dejar la portería a cero en un partido que no era fácil, porque el Espanyol atacaba hasta con seis o siete jugadores. Y hoy tuvimos desajustes, errores ingenuos propiciados por nosotros, que hicieron que el equipo se quedara dubitativo. El inicio de la segunda parte no me gustó, el equipo estaba perdido, ellos lo aprovecharon, y aunque lo intentamos hasta el final la ventaja era demasiado grande".

"La idea nuestra es intentar que el equipo encaje los menos goles posible. A día de hoy, con estos cuatro, tenemos 52 en contra y son cifras de descenso. Hemos intentado armar el equipo con tres centrales y dos mediocentros para ser más sólidos, el equipo estuvo muy bien al principio, pero dos acciones que nos han propiciado dos goles, no era justo el resultado, pero sí real, y en la segunda parte sí estuvimos muy desajustados al principio. Hay que mirarlo porque que te generen situaciones con tanta facilidad no es normal y más metiendo tanta gente en el medio. El espíritu del equipo sí fue positivo hasta el final, pero un tramo del partido me hacen irme muy disgustado", añadió en entrenador canario, que se detuvo en la figura de Juanmi para elogiarla.

"Para mí ha sido una sensación muy positiva. La entrada y evolución de Juanmi en el partido ha sido una de las notas importantes, pero cuando tienes un resultado así, tapa todo lo demás. Estoy bastante disgustado por ese tramo de partido, no podemos dar esa sensación de fragilidad cuando llevamos todo el tiempo hablando de dejar la portería a cero, ser más compactos, no permitir... Errores y desajustes nos han costado recibir un número de goles importante que es para estar preocupado", zanjó Alexis.