Alexis: "Fekir es de los que más faltas recibe en LaLiga y sale perjudicado".

Alexis Trujillo, técnico del Betis, ha comparecido en sala de prensa tras la derrota cosechada ante el Villarreal por 0-2. Cariacontecido por la imagen mostrada ante los castellonenses, el canario explicaba así el partido. "Si el equipo baja los brazos sí que me preocuparía, eso sería bastante peligroso. Han sucedido muchas cosas en el partido desde muy pronto. Heos vuelto a tener esos problemas defensivos que dan lugar al penalti, que es bastante evitable, y ya se pone cuesta arriba", dijo.

"Los jugadores a la mínima de cambio empiezan con dudas y el juego se va mermando. Otra jugada sin peligro acaba con 0-2 cuando estábamos en superioridad. A partir de ahí ellos ya controlaron el partido, tuvimos algunas ocasiones para reducir la distancia pero no me atrevo a juzgar con ligereza algunas jugadas. Pasa como contra el Levante, si no aprovechas tus ocasiones y a la mínima de cambio recibes un gol, pues se pone muy difícil", añadió el míster.

Se ve capaz de ganar algún partido hasta el final: "Creo que nosotros tenemos que estar pendientes de nosotros, tenemos que hacer los deberes y no pesnar en que nos los van a hacer. Hemos cometido errores ingenuos que nos han costado mucho, no hemos acertado de cara a puerta y luego con uno menos... Tenemos que hacer nuestros deberes y no esperar que nos los hagan".

Las caras de los jugadores: "Veo impotencia, el Villarreal lleva una marcha espectacular y nos ha costado, veo las caras de esa impotencia por no haberle dado la vuelta y todo se complica cuando te quedas con un jugador menos".

Puede llegar el entrenador antes del final: "Nos tenemos que plantear el recuperar a los jugadores para conseguir el número de puntos necesarios. A partir de ahí ya después se tomarán decisiones oportunas. Todos los que están trajabando en el club tenemos que buscar solucioes para solventar de la mejor manera posible esta situación".

La expulsión de Fekir: "Pitar es muy complicado pero veo que Fekir es de los que más faltas recibe en LaLiga. También cada vez que hace cualquier movimiento sale perjudicado y dañado. Si estamos hablando de proteger a los jugadores, he visto muchas acciones donde él ha salido perjudicado y con golpes y contusiones. Hoy se te pone el resultado adverso a los cinco minutos y ya empiezas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Puedes hacer algún gesto del que luego te arrepientes pero quedarte con uno menos es determinante ante el Villareal".