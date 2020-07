Haro, sobre Pellegrini, el director deportivo y los fichajes.

El presidente del Betis, Ángel Haro, le ha dado la bienvenida a Manuel Pellegrini durante la presentación oficial del técnico chileno como nuevo entrenador del club verdiblanco hasta 2023 y ha explicado, en otros aspectos, el por qué precisamente de un contrato de tres años: "Por la confianza en un proyecto deportivo de larga duración, por la figura de Manuel y por la confianza en él".

Convencido, por tanto, de que Pellegrini es el entrenador ideal para rearmar el proyecto, ahora toca contratar al director deportivo, asegurando Haro al respecto que aún no se han decidido por un candidato en concreto, pese a que Antonio Cordón se postula como el gran favorito: "No puedo dar nombres, estamos evaluando personas que puedan formar parte del proyecto, estamos hablando con distinto profesionales pero no puedo decir más de momento".

Por otro lado, el dirigente bético también se ha referido a las dificultades que entraña reforzar al equipo en la actual situación de crisis, por lo que no esconde que serán las posibles ventas las que marquen también en buena medida los fichajes: "Nos encontramos en las mismas circunstancias que otros equipos de LaLiga. Vamos a tener una merma de ingresos, dependerá de las plusvalías para incorporar más o menos jugadores, también dependerá de cuándo la afición pueda entrar al campo".

"Quiero poner en valor el trabajo que viene realizando la secretaría técnica, es cierto que tenemos carencias estructurales, pero son de hace tiempo y tenemos que paliarlas", añadió Haro sobre la reestructuración de la dirección deportiva que ya están marcha.

Por último, el presidente del Betis también ha sido cuestionado por los posibles cambios en el consejo de administración, dado que hay voces críticas de accionistas que pretenden entrar en el órgano rector de la entidad: "Estoy teniendo reuniones con diferentes accionistas para explicarles cuál es el proyecto, tienen derecho a saberlo. Estamos abiertos a estudiar la entrada de miembros al consejo pero siempre y cuando se comparta el proyecto. El Betis de los béticos hay que preservarlo, pueden entrar pero siempre que compartan el proyecto".