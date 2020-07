Alexis, el fichaje de Ceballos, las exigencias de Pellegrini y el nuevo director deportivo

Sin nada en juego más allá de la honra y de la posibilidad es escalar un puesto en la clasificación, lo que supone también un mayor ingreso económico, el Betis recibe este jueves, a las 21:00 horas, a un Alavés que se juega la vida, si bien la rueda de prensa de Alexis previa al choque ante los babazorros se centró más en el futuro que en el presente.

"Nosotros le hemos pasado a Pellegrini una valoración actual de lo que pensamos de nuestro plantel. Él hará su valoración también y a partir de ahí veremos lo que creemos más oportuno para reforzar al equipo de la temporada venidera. Desde su llegada nos hemos visto todos los días. Hemos cambiado impresiones. En el tema de las alineaciones, le ha parecido correcta la línea de actuaciones. Una vez que termine, él se pondrá al mando del plano deportivo. Estaremos alineados para la planificación", señaló el que es también coordinador del área deportiva del Betis al ser cuestionado por las exigencias del nuevo entrenador.

En este sentido, uno de los nombres sobre la mesa es el de Dani Ceballos, que ha lanzando más de un guiño a su ex equipo y podría volver a salir cedido del Real Madrid tras su préstamo en el Arsenal. "Evidentemente te aseguro que nuestro área deportiva, conociendo perfectamente a Dani, es un jugador que nos parece extraordinario. Él tiene una vinculación con el Real Madrid y a partir de ahí, es una situación, si decidimos ir por él, que no sabremos como será. Si fácil o imposible. Para nosotros, es un jugador de un nivel fantástico", reconoció Alexis sobre el utrerano.

"Solamente finaliza contrato un jugador. Tenemos dos jugadores cedidos que terminarán su vinculación y también lo hemos puesto en valoración. Todos los demás tienen contrato en vigor y tienen una valoración. A día de hoy, y con interrogantes en relación al presupuesto del año que viene, vamos a tener que esperar un poco para ver dónde nos podemos mover. Lo que sí es cierto es que desde el club vamos a intentar, de una manera u otra, tener los jugadores que creemos oportuno", añadió el canario sobre la planificación, que aguarda a la llegada de Antonio Cordón como director deportivo para empezar a tomar forma.

En este sentido, el aún técnico interino no quiso confirmar la llegada de Cordón, que debe estar al caer tras desvincularse de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: "Lo que puedo decir es que el presidente dijo que íbamos a traer un cuerpo técnico que es el adecuado para el Real Betis y así lo hemos hecho. En relación al área deportiva, también. Seguro que vendrán personas a intentar sumar, pero no podría hablar de nombres porque no lo sé, pero cuando vengan seguro que el club hará el organigrama en relación al trabajo".

"El presidente lo dijo en su momento. Dijo que el área deportiva del club también se va a reforzar y a partir de ahí, he tenido una reunión tanto con el presidente como con el vicepresidente y me han depositado plena confianza. Como quede el organigrama del club ya quedará definido", añadió sobre el papel que le tocará desempeñar en este nuevo Betis en el que sí existirá la necesaria figura de un director deportivo, si bien Alexis quiso poner en valor el trabajo realizado hasta ahora: "Creo que en la parcela deportiva se está trabajando bien. La metodología es buena. Es evidente que los resultados marcan las pautas y es lo que hace que si el balón entra todo sea bueno. Si sale un año como este hay que buscar donde puede haber errores".