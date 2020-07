El Valladolid-Betis de la última jornada cambia de hora

Era de esperar, ya que ambos conjuntos ya están salvados matemáticamente y no tienen opciones de luchar por la séptima plaza, la última que dará derecho disputar la próxima edición de la Europa League. Apenas se disputan remontar algunos puestos en la clasificación, detalle nimio que no ha sido óbice para que LaLiga decida que el Valladolid-Betis de la jornada 38, última ya de la presente temporada, se salga del horario unificado impuesto en las dos últimas para que no haya agravios ni ventajas entre los conjuntos que luchan por el título, por competiciones continentales y por la permanencia.

El encuentro en Pucela, fijado inicialmente, como todos, a las 21:00 horas del domingo, se mantiene programado el último día de la semana, ya que ambos conjuntos juegan sus encuentros este jueves y deben tener los preceptivos tres días aproximadamente de descanso. Sin embargo, la visita verdiblanca al Nuevo José Zorrilla, donde el curso pasado se impuso por 0-2 (con tantos de Mandi y Joaquín), tendrá lugar a las 18:30 horas.

Los hombres de Alexis, que dirigirá su último encuentro como técnico interino antes de volver a su cargo en la coordinación del área deportiva, buscarán cerrar este ejercicio tan convulso e insatisfactorio con un triunfo que, a menos, mejore un poco las sensaciones, así como agradar y convencer al nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, que estará muy pendiente de las evoluciones de sus nuevos pupilos, sobre los que tendrá que tomar una decisión, junto al futuro director deportivo, que todo apunta a que será Antonio Cordón, pese a que hoy ha jugado al despiste.