López Catalán se defiende y lanza un 'dardo' a Serra

La contratación de Antonio Córdón como director deportivo ha puesto fin a la polémica generada por la ausencia de esa figura en el organigrama bético desde la controvertida salida de Lorenzo Serra Ferrer y el rol desempeñado en este aspecto por el vicepresidente José Miguel López Catalán.

Se ha hablado mucho de su posible responsabilidad en los fichajes del fallido último proyecto, asunto sobre el que el propio directivo ha salido al paso con rotundidad, asegurando que en ningún momento ha asumido esa función en el club heliopolitano. "De ninguna manera he sido, ni soy ni quiero ser el director deportivo del Betis. Eso es una mentira repetida mil veces que hay algunos que quieren convertirla en una verdad. Eso es absolutamente falso", señaló en una entrevista a ABC, en la que hizo hincapié en sus competencias como vicepresidente, alejadas, según asegura, de la labor de fichar.

"Mi papel en el Betis está muy claro, junto con el de Ángel Haro y el consejo. Hemos sido consejeros delegados del Betis y nuestra responsabilidad es estar encima de la estructura profesional que es la que tiene que funcionar tanto en el área de dirección general financiera corporativa, como de negocio, como deportiva", afirmó López Catalán, que, en esta misma línea, añadió: "De ninguna manera he pretendido ser director deportivo y sobre todo y quiero dejarlo muy claro a los béticos y es algo totalmente demostrable, no he participado en la elección o toma de decisión sobre ningún jugador, ya sea de salida o entrada".

Además, negó con vehemencia que fuera el culplable de la marcha de Serra Ferrer, lanzando un dardo envenenado al balear. "Desde la salida de Lorenzo se quiso, digamos, apuntar que yo era la persona que había echado a Lorenzo del club para ser yo el director deportivo. Es absolutamente falso. Creo que la explicación de la salida de Lorenzo está más que dada y a las pruebas me remito de que el Betis necesitaba y necesita un director deportivo profesional", apuntó el vicepresidente, que fue más allá: "El Betis no es que lleve ahora un año sin director deportivo, sino que lleva tres años sin director deportivo profesional, porque Lorenzo Serra Ferrer no es un director deportivo profesional. Lorenzo Serra Ferrer fue un gran entrenador en el Betis, el director de cantera en el Barcelona, pero no ha sido director profesional en un club y la única vez que lo ha intentado ser o lo ha ejercido ha sido en el Mallorca con los resultados que se dieron".

En este sentido, aseguró que siente "muy señalado y muy atacado" por un sector importante de los medios y de la afición: "Aceptamos todas las críticas que haga falta y somos muy autocríticos, pero no aceptamos las mentiras, y las malintencionadas, tampoco".