Girona - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Girona busca enlazar su segunda victoria seguida, mientras que el Atlético de Madrid de Simeone llega con la mira puesta en recortar distancias con los puestos de arriba

El encuentro que abre la jornada dominical enfrenta al Girona y al Atlético de Madrid en el estadio de Montilivi.

El conjunto de Míchel atraviesa un momento delicado. Situado en la decimoctava posición con 15 puntos, los mismos que Osasuna y Valencia. Tras pasar buena parte del curso en la zona baja, el equipo necesita enlazar triunfos para cambiar la dinámica, un escenario que logró en la temporada 2023/24. El conseguido el pasado fin de semana ante la Real Sociedad fue un primer paso y repetir victoria le permitiría abandonar la zona roja con opciones reales de consolidarse fuera de peligro.

En casa, el Girona ha conseguido 9 puntos en los ocho partidos disputados, un registro que debe mejorar si quiere asegurar la permanencia. Además, es el equipo más goleado de LaLiga, con 30 tantos encajados, un lastre que está penalizando seriamente su rendimiento.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega cuarto en la clasificación con 34 puntos. En la pasada jornada se impuso al Valencia en un partido trabajado, que se decidió gracias a un gol de Griezmann tras el empate momentáneo del conjunto che.

Girona No Iniciado - At. Madrid

El gran debe del equipo de Simeone sigue estando lejos del Metropolitano: como visitante solo ha sumado 9 puntos en ocho salidas. Aun así, el balance histórico favorece a los rojiblancos, que han ganado seis de los doce enfrentamientos entre ambos, con cinco empates y una sola victoria del Girona.

Girona FC - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Girona y el Atlético de Madrid, tendrá lugar este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas, en el estadio de Montilivi.

Girona FC - Atlético de Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54, por el canal M+ LaLiga 2, sintonizable en el dial 57 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar.

Girona FC - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Girona y el Atlético de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.