En Chile hablan de una oferta del Betis por Erick Pulgar

No es, a priori, una de las posiciones en las que el Betis esté buscando recambios, ya que las prioridades están en la portería, en los dos laterales, en el eje de la zaga y en los extremos, sin olvidar a un medio creativo que supla la marcha de Aleñá. Con todo, no dejan de salir nombres de pivotes o mediocentros defensivos relacionados con el conjunto verdiblanco, acaso por la posible salida de William Carvalho y la más que segura de Javi García, que aún no están ni mucho menos finiquitadas. Eso sí, Pellegrini tendría las espaldas cubiertas con Guido Rodríguez, Guardado y Edgar, pero no cabe duda de que, de marcharse el internacional portugués y el ex madridista, no vendría mal un refuerzo en la sala de máquinas para la contención.

El último en saltar a la palestra es Erick Pulgar (26), chileno como el nuevo entrenador heliopolitano, una cercanía que ya ha permitido que aparezcan en la órbita bética otros compatriotas, como el lateral diestro Mauricio Isla o el cancerbero Claudio Bravo. En este caso, la prensa del país andino va más allá, refiriendo una presunta oferta por parte de los hispalenses que, en la actual tesitura, resulta complicado de asimilar. No en vano, el periódico 'La Tercera' habla de una propuesta formal a la Fiorentina de 10 millones de dólares (8,5 de euros al cambio), mientras que los toscanos, que abonaron ese montante, pero en la moneda imperante en el Viejo Continente, el pasado verano por el centrocampista al Bolonia, exigen 16 (13,6 de euros).

El de Antofagasta ha sido fijo en las filas 'violas', disputando en su primera temporada con esa camiseta 41 partidos oficiales, en los que anotó siete goles, todos ellos de penalti, y repartió ocho asistencias. Especialista a balón parado, la envergadura de Pulgar (1,87) le permite actuar coyunturalmente como central, además de ejercer de mediocentro o interior cuando la situación lo requiere por su versatilidad y calidad. Internacional absoluto con Chile, sería su tercera experiencia en el fútbol europeo, primera fuera de Italia.