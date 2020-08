Joel habla del fichaje de un portero, de Pellegrini, de las ganas de revancha...

Guaita, Bulka, Bravo, Dmitrovic... Hasta doce nombres de porteros, que se hayan hecho públicos (más los que no lo hayan sido), ha tanteado el Betis este verano para que suplieran al joven Dani Martín y pujaran por el puesto de titular con Joel Robles. El madrileño, sin embargo, sigue de momento firme en su puesto, entrenándose con Pellegrini para seguir asumiento la titularidad en la portería verdiblanca.

Joel hacía referencia a ello en los medios del club y repasaba estos primeros días a las órdenes de Pellegrini, un técnico que ha ilusionado a plantilla y afición y con el que esperan por fin enderezar el rumbo de los últimos años.

Pugna por la portería y un posible nuevo competidor

"Hemos hablado, casi al llegar. Si llega un portero o Dani se va no entro, son decisiones del club, pero en lo personal estoy muy comprometido en este club. Estoy a su servicio, los minutos que me den voy a aportar lo máximo de mí. El resto no lo puedo controlar. Cuando salte al campo iré a muerte y no voy a pensar en nada más".

Espaldarazo de Pellegrini

"Sí, es de agradecer que el míster te diga las cosas claras, que te muestre su confianza al principio es importante, pero ahora tengo que demostrarlo yo en el campo. Los que nos quitamos o nos ponemos de la portería somos nosotros. Estoy positivo, todo lo que me está ocurriendo en el Betis... Estoy muy feliz aquí. Lo que me ocurrió la temporada pasada, ciertos momentos no fueron buenos, pero trabajo al máximo día a día, puedo estar mejor o peor, pero el compromiso no me va a faltar".

Nueva temporada tras el fiasco de la pasada

"Estamos muy ilusionados con este nuevo reto esta temporada, con el nuevo míster, que nos va a aportar muchas cosas. Tenemos máxima ilusión, estamos teniendo buenas sensaciones. Está siendo una pretemporada atípica. Será corta, pero tenemos que estar preparados para el comienzo de Liga el día 12".

Llegada de Pellegrini

"Son diferentes conceptos, formas de pensar del entrenador y es lo que nos va a inculcar. Viene de grandes clubes, de trabajar con grandes jugadores y va a aportar muchísimas cosas buenas a este grupo".

Unas vacaciones muy cortas, pero aprovechadas

"Las vacaciones vienen bien para descansar mental y físicamente, reflexionar sobre lo que sucedió la temporada pasada, que nos tiene que servir para no cometer los mismos errores y mejorar. No puede faltar el compromiso, el año pasado hubo momentos muy complicados, pero dimos la cara. Este año tenemos claro que tenemos que ir a por todas y seguir trabajando".

Nuevas ideas con el ex de City o Madrid

"Ha dejado claro lo que quiere del equipo. Sabemos que es un entrenador que quiere el balón, pero con un balance defensivo importante. Es muy importante ser un equipo completo en ataque y también en defensa. Cuando te hacen muchos goles los señalados somos el portero y los defensas, hay que asumirlo, pero intentar que no vuelva a suceder. Hay que pensar en positivo y seguro que todo saldrá bien. Que llegue un nuevo entrenador cambia mucho la mentalidad de todos. Empezamos desde cero, tenemos que competir para estar en el once titular, y un cambio siempre es bueno para todos".

Qué destaca de chileno

"La serenidad que muestra, pero es muy sincero. El mensaje que manda es claro, no tiene problemas y da igual qué jugador seas. Y su filosofía de juego, ha dado sus cuatro o cinco cosas básicas, el cambio que quiere, es lo más importante. Estamos en un proceso. Va más rápido de lo debido porque el comienzo está casi aquí. Pero seguro que va a salir bien porque confiamos en ello".

Compromiso y ambición por ganar

"Claro que queremos ganar, por supuesto, pero hay que transmitirlo luego en el campo. El compromiso no puede faltar, todos queremos ganar, y más aquí con un objetivo claro. Pero hay rivales difíciles. Tenemos que pensar en nosotros, en cada jornada, en el día 12 conseguir los primeros tres puntos que es lo que nos dará mucho en el partido. El partido a partido es el camino, no vale de nada perder energía pensando en más allá. Enfocarnos en el día 12".

Dolidos con el pasado año

"Estamos en un club que se vive con mucha pasión y donde las derrotas hace mucho daño. Todos queremos ganar, queremos lo mejor para el club y cumplir objetivos. El año pasado fue doloroso y no disfrutas igual el día a día. Pero tenemos claro que este año va a cambiar con el nuevo técnico, la llegada de nuevos compañeros y con nuestras ganas de mejorar".

Una pretemporada corta y atípica

"No es fácil, estamos acostumbrados a pretemporadas de cinco semanas y más partidos. Te tienes que adaptar, aunque ya sabíamos las sensaciones del año pasado. Hay que acostumbrarse a esta nueva situación, ser conscientes de lo que estamos viviendo con el coronavirus, aceptarlo y seguir trabajando para el comienzo de Liga".

Portería a cero ante el Cádiz

"Esa es la mentalidad, es muy importante. Los equipos cogen la confianza desde la portería a cero. Tenemos grandes defensas, un equipo intenso, que tiene el balón... Esos pequeños errores seguro que los va a corregir el míster, tengo confianza en todos y este es un año para dar un paso hacia adelante".

Toni Doblas, nuevo entrenador de porteros

"Tiene muchísima ilusión. Son sus primeros años como profesional de entrenador de porteros aquí. Y tenemos la suerte de que ya ha vivido en el club, que sabe las sensaciones, lo que necesita el portero del Betis. Y eso nos puede aportar muchísimas cosas".

Mercado parado y sin fichajes a poco más de 15 días de que empiece LaLiga

"Somos los que somos. Ha llegado Montoya al que ya conocemos. Yo estuve con él en la selección, Marc y Tello en el Barça... Tenemos una buena plantilla. Ahora sólo falta entrar en una buena dinámica que facilita un poco la temporada. Que quede claro que nadie nos va a regalar nada. Tenemos rivales que quieren cumplir sus objetivos y no será fácil, pero tenemos que mirarnos a nosotros, no cometer errores y confiar".

Una generación que se reencuentra en el Betis

"Ayer lo comentamos cuando llegó Montoya. Es una generación de grandísimos jugadores, es un placer de estar aquí todos juntos, con la base de querer tener el balón, la filosofía del club. Esperemos que salga todo bien y ayudemos para cumplir los objetivos".

Un mensaje para los aficionados

"Todas las temporadas digo lo mismo, tenemos la suerte de que cada temporada los béticos renuevan su mente y tienen la misma pasión. Máxima ilusión, necesitamos su positivismo desde casa, les mandamos cariño y fuerza, y les pedimos que confíen en el grupo".