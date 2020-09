Mandi es la alternativa que baraja la Roma

Antonio Cordón decía a mediodía que su gran objetivo era mantener la plantilla con la que cuenta, pero que, por necesidades economicas, como cualquier otro club, no podía obviar cualquier oferta que le llegara. De hecho, este verano esperaban varias y aunque sólo se planteaban una gran venta, de momento, ni siquiera ha llegado alguna propuesta firme que merezca la pena valorar.

Las opciones de que saliera William Carvalho han ido decayendo conforme pasaban las semanas y el interés no se transformaba en oferta formal. Con Loren sucede algo parecido, en las últimas semanas han llegado cantos de sirena de la Premier League, pero por ahora poco más. Sin embargo, es por Mandi por el que más clubes han salido relacionados. Tal vez sea porque, en este periodo de crisis, el hecho de que sólo le quede un año de contrato le señala como un jugador que se puede fichar por debajo de su precio de mercado.

El Liverpool sugirió a principios de verano una oferta cercana a los 10 millones; el West Ham se interesó también hace un mes; el Niza ofertó a la baja... pero habría salido un postor que sigue estando ahí, aunque lo tiene como alternativa si el jugador que lleva intentando fichar todo el verano falla. Se trata de la Roma.

La relación no es nueva, porque el nombre del club Giallorossi y el del central argelino ha estado relacionados en más de una ocasión, pero esta vez llegaría por las dificultades de los capitalinos para cerrar el fichaje del británico Smalling. Según LeButor, si finalmente estas negociaciones no llegaran a buen puerto, la AS Roma iría a por el central bético.

Desde Inglaterra hay informaciones que hablan de que ya habría acuerdo por Smalling de 20 millones más 5 en bonificaciones entre la Roma y el Manchester Unied, pero serían contradictorias, porque hace un mes el equipo italiano intentó rebajar los 15 que tenía pactados de antemano con los 'Red Devils', no hubo acuerdo y eso impidió que el propio central británico jugase la Europa League ante el Sevilla.