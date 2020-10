El difícil reto que le queda a Cordón antes de enero

Si en sus primeros meses en el Betis, Antonio Cordón ha tenido que lidiar con el mercado de fichajes más complicado, un límite salarial que le impedía grandes dispendios y el gran reto de retener a las estrellas y ofrecer a Manuel Pellegrini un equipo de garantías para los objetivos planteados, el final del mismo le abre otro reto: pensar en la próxima temporada.

Y ahí, hasta que en enero se abra de nuevo el mercado y también se pueda negociar con los futbolistas que acaben seis meses después, sólo le queda un único objetivo: renovar a Mandi. El argelino lleva meses entre dudas. Ha habido momentos en que se ha visto fuera, otros en los que parecía que iba a renovar, unos en los que se intuía -por su rendimiento- que debía pasar al banquillo y otros en los que parecía indiscutible. Un tobogán que le ha llevado a la situación actual.

Ahora mismo, ninguno de los clubes que se ha interesado por él en verano ha estado dispuesto a poner encima de la mesa ni siquiera los 10 millones de euros que el Betis estaba dispuesto a aceptar. Y en el primer mes de competición se ha convertido en un fijo para Pellegrini, por encima de Víctor Ruiz y de Sidnei. Y, además, ha marcado goles importantes como el que momentáneamente igualaba el marcador contra el Madrid. Y está disfrutando del buen comienzo del conjunto bético, sólo oscurecido por el partido de Getafe.

Se encuentra en una situación ideal para no moverse, pero también está en un momento igual de bueno para exigir. En su día, pese a pensárselo, no aceptó la oferta que el Betis le hizo de renovación, un contrato que ampliaba su estancia en tres o cuatro temporadas más y aumentaba su cláusula de rescisión desde los 30 millones hasta los 50. Esperó al verano y no salió.

Ahora, dentro de tres meses podría negociar al alza con quien quiera. Si el Betis pretende, como ha hecho este verano, retener a sus mejores talentos, tendrá que subir su oferta. Un nuevo panorama en el que Antonio Cordón tendrá que exhibir de nuevo sus mejores cualidades.