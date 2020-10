Los fichajes del Betis que se quedaron en el camino

Un portero, un central y dos laterales. Ése es el resumen de muchos meses de trabajo en el Betis, desde antes del parón y también desde antes de que llegara Antonio Cordón.

Muchos han sido los jugadores a los que, con más o menos interés, ha tanteado el club verdiblanco. La dirección deportiva apuntó alto al principio, no en vano contaba con una gran venta para poder financiarse, pero el mercado post-Covid lo ralentizó todo y por William, Mandi o Loren, los principales activos, no llegaron los precios deseados ni se pudo liberar masa salarial y hubo que ajustarse a lo que el mercado marcaba. Y no ha gastado ni un euro.

Indudablemente, el fichaje estrella de este año iba a ser el entrenador y, aún antes de que arrancara LaLiga, así se confirmaba. Pellegrini había devuelto la ilusión que los fichajes no han conseguido. Y el segundo logro de Cordón ha sido mantener el bloque. Todos los buenos están al frente del nuevo proyecto.

Muchos de esos jugadores tanteados e, incluso, ofertados han encontrado acomodo en otros lugares a cambio de sueldos millonarios o de traspasos también muy altos para lo que el Betis podía ofrecer. Otros han seguido en sus clubes...

Así ha quedado la situación de los principales...