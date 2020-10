Con todos disponibles, Pellegrini puede tirar de su once tipo.

"Los internacionales volvieron todos. Ya estuvieron Sanabria y Carvalho. Y están todos en perfectas condiciones, como también Bravo, que está recuperado de su lesión". Así respondía Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, a la pregunta de en qué estado se encontraba su plantilla después del parón y los diferentes compromisos internacionales. Sin duda, una gran noticia para el conjunto verdiblanco, que cuenta con todas sus armas para prolongar su buen comienzo de campeonato.

No le han hecho falta demasiadas jornadas al 'ingeniero' para engrasar la maquinaria verdiblanca. Por lo tanto, si la imagen y los resultados del Betis en las cinco jornadas disputadas y cuenta con toda su plantilla, hay muchas opciones de que ante la Real Sociedad salte el once tipo bético. Bien es cierto que el míster verdiblanco ya ha empleado a 22 jugadores, aunque ya cuenta con su armazón. "Tenemos tres salidas difíciles (Atlético, Barcelona y Athletic), pero no hay que entrar con la mentalidad de que este club es más fácil o difícil, hay que salir a disputar los partidos, a intentar ganarlos. Ahora la Real, luego ya pensaremos en el Atlético", respondió Pellegrini ante el calendario que se avecina, palabras que refuerzan la teoría de que tiraría de su once tipo frente a la Real Sociedad.

En la portería, una vez recuperado, todo apunta al regreso de Claudio Bravo. El meta chileno fue de los más destacados en los dos primeros choques, los que jugó hasta su lesión, por lo que podría relevar a Joel Robles.

La defensa cuenta con la vuelta de Mandi, una vez cumplido su encuentro de sanción en Mestalla. Su sustituto, Sidnei, fue destacado por su entrenador, pero el argelino, en conversaciones para su renovación, es pieza básica. Lo acompañaría Marc Bartra (salvo que Pellegrini quiera premiar a Sidnei), flanqueados en los laterales por los habituales Emerson y Álex Moreno. Juan Miranda, último fichaje del Betis, podría debutar en la convocatoria.

En el centro del campo podría surgir el debate. En Mestalla, encuentro en el que el Betis se reencontró con la victoria, hubo un cambio táctico, retrasando a Canales al medio centro y entrando Tello por Carvalho. Guido, Canales y Carvalho regresan de su cita con su selección, aunque el argentino apenas ha jugado, por lo que apunta al once. El luso vuelve después de una gran actuación con Portugal frente a Suecia; Canales es básico y Fekir y Joaquín también han destacado, por lo que podría salir de inicio la medular del comienzo del campeonato.

De querer hacer algún retoque, Guardado ya se encuentra disponible y Tello está respondiendo a las oportunidades que le brinda su entrenador. O Lainez, decisivo en los últimos minutos que jugó en Vitoria en la jornada 1 (los únicos que ha jugado como verdiblanco esta temporada) y viene de anotar un gol con su selección en el amistoso frente a Argelia.

Donde se genera más debate es en la delantera. Pellegrini destacó la actitud de un Borja Iglesias al que augura que recuperará su mejor versión, aunque Sanabria le ha adelantado. Pese a ser de los últimos en llegar de los internacionales, apenas ha jugado 15' en dos partidos, por lo que podría mantener la titularidad, sin descartar tampoco una oportunidad para Loren.

No hay que olvidar que pese al gran arranque del Betis, sus delanteros siguen sin ver puerta. El dato es demoledor: tres goles de sus puntas en 2020.

La respuesta, el domingo frente a una Real Sociedad que también camina firme por la Liga (tercera, con ocho puntos), destilando buen fútbol y con un David Silva en sus filas en el que el Betis pensó hace meses.