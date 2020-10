Borja Iglesias: "Me encantaría ver al DUX Internacional de Madrid en Copa del Rey"

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, es un apasionado de los videojuegos y los eSports. Ya lo demostró cuando LaLiga tuvo que parar por la pandemia de coronavirus, jugando un derbi virtual solidario contra Reguilón y comentado por Ibai Llanos. No esconde el 'Panda' que buena parte de su tiempo libre lo dedica al mundo del 'gaming', tanto es así que incluso hace unos meses se convirtió en uno de los inversores y embajadores de DUX Gaming, un equipo de eSports que revolucionó el mundo del fútbol comprando parte de las acciones del Internacional de Madrid, equipo de Segunda división B que ahora se denomia DUX Internacional de Madrid.

Sobre su papel como embajador y la posibilidad de que algún día Borja Iglesias y su otro equio se encuentren sobre el césped ha hablado en una entrevista para el programa 'E-Life' de Sports and Life Group. "Es cierto que nació un poco de una locura, hará unos meses me contaban Xavi y Toti como que no iba la cosa. No entiendo como los clubes de fútbol no son conscientes de este potencial y se aprovechan de él, meses después me comentaron esa opción de comprar una parte de un club de Segunda B. Creo que es un movimiento muy bueno porque uno de nutre del otro", explica el delantero bético.

Al jugar en Segunda B, puede darse la posibilidad de que algún día se puedan cruzar en las primeras rondas de Copa del Rey, algo sobre lo que el 'Panda' ya había pensado: "Mucha tenía tenía dudas sobre eso, está claro que yo me debo a mi equipo, soy un profesional del fútbol y me dolería muchísimo echar al DUX Internacional de Madrid, pero si algún día ese hipotético cruce en Copa del Rey se produce sería muy bueno para todos".

De hecho, es algo que el propio Borja espera que suceda tarde o temprano: "Estoy deseando que se produzca, no sé si cruzarme con ellos porque igual prefiero evitarlo, pero ver al DUX Internacional de Madrid jugando un partido importante de Copa del Rey me encantaría".