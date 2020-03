Reguilón y Borja organizan El Gran Derbi virtual: "¿Te apuntas?"

La crisis del coronavirus y la obligada cuarentena está labrando nuevas amistades que tienen visos de ser duraderas. Sólo que hay que darse un paseo por las redes sociales para comprobar la imaginación de la gente para divertirse sin salir de casa, pero la palma se la llevan un jugador del Sevilla FC, Sergio Reguilón, y uno del Real Betis, Borja Iglesias. Ambos, con el popular presentador de vídeojuegos Ibai Llanos como comentarista, juez de la contienda y 'responsable del VAR', recrearán virtualmente en la noche de este domingo El Gran Derbi que se debería disputar esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.



"#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mí en el Fifa 2020. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato...", ha adelantado por Twitter Sergio Reguilón. Por no faltar no ha faltado ni el montaje fotográfico, con el blanquirrojo y el verdiblanco estrechando sus manos como previa de un choque que comenzará a las 21:00 horas y que a buen seguro congregará a muchos espectadores virtuales.





#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mi en el Fifa. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato... ????? pic.twitter.com/t4LzFmBvP2 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020

Obviamente no será lo mismo, pero esta noche tenemos nuestra mini-dosis de "derbi". @sergio_regui y yo os esperamos para un partido de @EASPORTSEsp. @SevillaFC - @RealBetis en el canal de Twitch de @IbaiLlanos pic.twitter.com/X5YE0EeepO — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) March 15, 2020

Estoy llorando no puedo con esto pic.twitter.com/RvPn8tH0ek — Ibai (@IbaiLlanos) March 15, 2020

"Obviamente no será lo mismo, pero esta noche tenemos nuestra. @sergio_regui y yo os esperamos para un partido de @EASPORTSEsp. @SevillaFC- @RealBetis en el canal de Twitch de @IbaiLlanos", publicó desde su cuenta oficial el delantero gallego, invitando también a todos los sevillanos acon lo más parecido a un duelo cainita hispalense que permite la situación excepcional que se vive en España.El 'Panda' ya se viene mostrándose, ya que la del viernes la pasó jugando al popularcon algunos de sus seguidores y comentándolo por redes; mientras que en la madrugada del sábado al domingo participó en una desternillante partida dejunto al propio Ibai Llanos, que tuvo que tirar de paciencia e incluso bocetos para explicarles la mecánica, y con los también futbolistas(Real Madrid) y(Borussia de Dortmund).Mientras jugaban, hubo que tirar dey tiempo parae intercambiar dardos envenenados, recordando que Borja Iglesias no jugó ni un minuto en la victoria ante el Real Madrid o el mal recuerdo que el Dortmund tenía del PSG de Neymar así como el Madrid del Manchester City de Pep Guardiola.Todo sea por poner un granito de arena y contribuir alque reclaman las autoridades para ponerle freno al coronavirus. Los futbolistas han recogido el guante, han aceptado el reto y ejercen sus roles de ídolos de masas para hacer de altavoces para la sociedad y mandar un mensaje de responsabilidad ante esta delicada situación. Si además de todo ello, son capaces de divertir e incluso de recrear El Gran Derbi tan añorado, pues estambién a ellos.