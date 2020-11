El pesimismo del exbético Kaptoum sobre la lesión de Ansu Fati.

Ansu Fati pasó ayer por el quirófano para ser intervenido de la rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda, sufrida en el encuentro contra el Betis tras una entrada de Mandi. El propio futbolista bético se puso en contacto con el delantero para preocuparse por su estado y desearle una pronta recuperación.

Esta lesión, que, a priori, le mantendrá unos cuatro meses lejos de los terreno de juego, es muy delicada y puede tener una serie de complicaciones sobre las que le advierte el exbético Kaptoum. El centrocampista, ahora sin equipo después de que el club verdiblanco rescindiera su contrato el último día de mercado, sabe a lo que se enfrenta el barcelonista, pues en junio de 2017 fue operado, también por el doctor Cugat, de la misma lesión que Ansu Fati.

Por ello, avisa al azulgrana de los peligros de esta lesión y que es fundamental tener paciencia. "Es una hostia muy fuerte, un golpe muy duro. Pero tiene que mentalizarse de que son cosas del fútbol", comentó el camerunés en RAC 1, donde añadió: "No es una lesión fácil. Siempre queda alguna cosa, en algunos casos queda mucha cosa pero afortunadamente en mi caso no he vuelto a tener problemas de rodilla". En est sentido, reconoció que, una vez se regresa a los terrenos de juego, "a veces vas con miedo e inseguridad jugando": "No vuelves a ser totalmente el mismo; afecta un poquito".



De esta forma, Kaptoum, tres años después de la intervención, insiste que quedan ciertas secuelas después de esta ñesión. "A veces la rodilla se cansa y hay que poner hielo. A veces tengo algo de líquido, pero mínimo, y Cugat me dijo que es normal, porque al final quieras o no ahí tienes una lesión", comentó el centrocampista, que estuvo casi seis meses de baja y que añadió: " Sobre todo queda la inseguridad, la falta de tono de fuerza en la pierna. Recuerdo molestias porque al final sales de cinco o seis meses de lesión y algo te queda. Es una molestia mínima, pero depende más de tu fortaleza mental para poder aguantar y tirar".