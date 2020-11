El enfado del Betis por los arbitrajes: los motivos y sus exigencias

En Heliópolis llueve sobre mojado. Ya la pasada campaña, desde el Betis elevaron una queja formal al Comité Técnico de Árbitros y a la Real Federación Española de Fútbol al sentirse perjudicado por los arbitrajes en un buen número de partidos. Y en el arranque del presente campeonato, el sentimiento de indefensión ha vuelto a producirse por lo acaecido en los duelos ante el Real Madrid o la Real Sociedad.

Tras la derrota ante los blancos, Pellegrini y Joel Robles mostraron su malestar públicamente y fueron expedientados por ello, si bien finalmente esto no les acarreó sanción alguna; mientras que después de los evidentes errores del colegiado ante la Real, el club verdiblanco optó por formular una queja privada.

Ahora, su vicepresidente y consejero delegado, José Miguel Lopez Catalán, ha salido a la palestra para dejar patente el evidente malestar que esta situación crea en el seno de la entidad bética. "Estamos todos muy disgustados con los arbitrajes, no sólo por este año, también por el anterior. No puedo dudar de la honorabilidad de los árbitros, pero es claramente objetivo que está habiendo más errores de los que hay en circunstancias normales. Podemos aceptar errores humanos, porque es difícil arbitrar, pero lo que está pasando con el VAR es algo que no es admisible, cómo se están marcando las líneas con el fuera de juego. Ha habido tres o cuatro acciones que son errores flagrantes a la hora de hacer la línea. Lo que le pedimos a la Federación es que corrija eso", ha explicado en Canal Sur Radio.

Se refería de este modo Catalán al hecho de que el Betis sea el equipo al que el VAR más rearbitra de toda LaLiga, en muchas ocasiones para perjudicarle, insistiendo en que se trata de una herramiento que urge mejorar cuanto antes, sin querer ver una 'mano negra' detrás: "Quiero pensar que no hay corrupción ni ese tipo de intereses. Hay errores importantes y lo que exigimos es que se corrijan. Estamos muy enfadados. Entre todos tenemos que hacer que esto funcione porque si no el fútbol nos va a llevar a una gran crispación".