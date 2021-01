Setién, su falta de capacidad para entrenar y una oferta exótica

Destituido el pasado mes de agosto como entrenador del FC Barcelona, Quique Setién sigue sin cobrar a día de hoy el finiquito correspondiente tras no alcanzar un acuerdo con el club catalán, algo que sí han hecho ya sus ayudantes, como es el caso de Eder Sarabia, que afronta una nueva experiencia en solitario tras varios años como mano derecha del cántabro.

Setién, al contrario que sus colaboradores, no afloja y, según informa Ser Catalunya, ambas partes resolverán este conflicto en los tribunales. Pero lo llamativo es el argumento que el Barça piensa llevar ante la Justicia para ahorrarse los seis millones de euros brutos correspondientes al sueldo que firmó su ex entrenador para esta temporada. Así, la entidad culé tiene previsto exponer la falta de capacidad del ex del Betis para entrenar, amparándose en sus malos resultados, pues cogió al conjunto azulgrana líder y acabó perdiendo LaLiga y con una debacle histórica en Champions, al caer por 2-8 ante el Bayern.

Sin fecha aún para ese juicio, no obstante, Setién también piensa en su futuro y, según Marca, está muy cerca de cerrar un acuerdo con un club de China, si bien se apunta al mismo tiempo que está pendiente de algunas operaciones en España que atañen a su pasado como jugador, época en la que militó en las filas del Racing de Santander, el Atlético de Madrid, el desaparecido CD Logroñés y de manera fugaz en el Levante.

Pero el futuro a corto plazo del ex entrenador del Betis parece estar en el fútbol asitático. De hecho, han sido varios los clubes chinos que le han tanteado y ya tiene bastante avanzadas las conversaciones con uno de ellos, con lo que afrontaría a sus 62 años su segunda experiencia en la extranjero. La primera fue excesivamente breve, pues sólo dirigió un partido a la selección de Guinea Ecuatorial en el año 2006.