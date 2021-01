Joaquín la vuelve a liar con La Isla de las Tentaciones

Volvió La Isla de las Tentaciones a Telecinco este jueves y el capitán del Betis, Joaquín Sánchez, no se lo perdió. Fiel seguidor del reality show, el verdiblanco volvió a comentar a través de sus redes sociales el programa. Y como no podía ser de otra forma, el de El Puerto de Santa María volvió a hacerlo con el humor que le caracteriza.

"Ya tenemos la primera historia de 'La Isla de las Tentaciones'. Manuel, paisano, no se puede salir tanto, sales más que el cupón de la ONCE", bromeó Joaquín en sus redes, donde tampoco dudó en darse a conocer como tentación: "Hola, soy Joaquín Sánchez. Vengo del Puerto de Santa María, Cádiz y vengo a que tu cuerpo me eche de menos".

Por último, se atrevió a dar un pronóstico del concurso y vaticinó quién será la primera concunsarte que caiga en la tentación: "Yo creo que la primera que va a caer es Marina. ¿Estáis conmigo, no? Hay feeling".

