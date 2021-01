Tony Sanabria, cuestión de horas; su sustituto...

El penúltimo trámite para que se concrete la venta de Sanabria se completó con normalidad. El delantero paraguayo superaba ayer los exámenes médicos dobles con el Torino y a lo largo de la jornada de hoy debería hacerse oficial su traspaso.

Con todo acordado desde hace dos días, los clubes están ultimando el papeleo final antes de cerrar la operación por unas cifras que ya se conocen, en torno a los diez millones de euros entre fijos y variables por el 90% del pase.

La idea del Torino es acelerar el proceso para el aún jugador bético esté en el banquillo del 'Toro' esta misma noche, en el partido que el equipo de Davide Nicola se enfrenta a la Fiorentina de Pezzella. Para ello debería hacerse oficial a lo largo de las próximas horas y, si no ocurre nada anormal, así ocurrirá.

El próximo paso será ver quién le sustituye en el Betis, donde Raúl y Yassin Fekir cuentan con más opciones, aunque también podría ocupar esa plaza un hombre de otra posición y utilizar a Juanmi, al que ya ha probado Pellegrini de '9' sin mucho éxito. El hecho que desde Valencia se desvelara una petición de cesión del coreano Kang In Lee hace que no se descarte incluso alguna sorpresa. No obstante, con las limitaciones económicas y salariales es poco probable esa última opción.