Las altas expectativas con el "talentoso" Sanabria y los planes del Betis para suplirle

A lo largo de este mismo jueves se espera que se haga oficial el traspaso al Torino del delantero del Real Betis Tonny Sanabria, que firmará con la entidad italiana por lo que queda de temporada y otras cuatro más tan pronto como complete los últimos trámites de la operación. El paraguayo, que viajó a Turín y esta misma mañana ha sido sometido al preceptivo reconocimiento médico, ya despierta elogios en sus más íntimos enemigos en la Serie A.



"¿Sanabria al Torino? Es uno de los futbolistas más talentosos que he entrenado", ha señalado este jueves el entrenador de la Fiorentina, Césare Prandelli, que se enfrenta al cuadro turinés en la próxima jornada liguera y que coincidió con el internacional guaraní cuando éste militaba en el Genoa como cedido por el Betis, antes de ser sustituido en el cargo por Davide Nicola, actual míster del Torino.



Como viene informando puntualmente ESTADIO Deportivo, el Torino subió su primera oferta para hacerse con los servicios de Sanabria, que dejará un fijo de siete millones de euros, ampliable con otros tres en función del cumplimiento una serie de objetivos, en la caja del Betis, que además se reservará un 10 por ciento de una futura venta del goleador suramericano. No obstante, su salida no cambia en principio la idea de que no habrá fichajes en este mercado invernal, admitida por Antonio Cordón y Manuel Pellegrini en repetidas ocasiones.



Los fichajes, en principio, volverá a estar en la cantera. Según avanza Mundo Deportivo, Yassin Fekir, hermano de Nabil, y que no es sub 23, por lo que no podría alternar con el filial, sería la primera opción, con Luis Martínez en la recámara por si saliera un central. Muchos focos están puestos en Sidnei, pero no se han producido novedades a este respecto en la situación del brasileño en las últimas semanas.



El Betis da por cubierta la delantera con Loren Morón y el renacido Borja Iglesias, amén de la aportación puntual de Juanmi e incluso del canterano Raúl. El perfil de Yassin, extremo diestro que puede actuar por ambas bandas, afianza la idea de que el club prioriza reforzar la segunda línea del ataque, lo que cuadra también con el interés desvelado en Valencia acerca de una posible cesión del atacante coreano Kang In Lee.







Altas expectativas en Italia con Sanabria

"¿Quién me preocupa más del Torino? es un peligro habitual, pero ha encontrado un momento de forma importante y tiene una generosidad extraordinaria, son una pareja muy peligrosa. si lo ficha el Torino, pero es uno de los futbolistas más talentosos que he entrenado. Dicho esto, el de Davide Nicola es un equipo muy físico y muy vertical. Para ponerlos en dificultades tendremos que encontrar los momentos adecuados en la salida y ser agresivos", continuó explicando el exseleccionador italiano, que también entrenó al Valencia en su paso por LaLiga.