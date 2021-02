Mandi, Fekir, William...: lo que espera del mercado el Betis de aquí a medianoche

No se esperan sorpresas en las últimas horas del mercado invernal en clave verdiblanca. Al final, la única salida, necesaria para equilibrar las cuentas (y, de hecho, insuficiente, por lo que habrá que hacer otra u otras antes de verano), es la de Sanabria, que ficha por el Torino a cambio de siete millones de euros fijos y otros tres en objetivos, reservándose el Betis un 10% de cualquier traspaso futuro. Su plaza en la primera plantilla será para Yassin Fekir, mediapunta y extremo del filial, que promociona para acompañar a su hermano en la elite y reforzar la parcela ofensiva, puesto que sólo podría hacerlo con el mercado abierto (al no ser sub 23) y que no ha sido posible buscar incorporaciones fuera.

Luis Martínez, central del Betis Deportivo, se queda finalmente a las órdenes de Manel Ruano para buscar el ascenso con el segundo equipo, aunque el riojano opositó a cualquier hueco que hubieran dejado las salidas de Mandi, Sidnei, William Carvalho, Loren o Juanmi, que estuvieron en algún momento sobre la mesa de Antonio Cordón desde Navidades, pero que no fructificaron. Por tanto, a falta de confirmación oficial, en las oficinas de la planta noble del Benito Villamarín reina la calma a partir del mediodía de este lunes.

Salvo giro mayúsculo de los acontecimientos durante la tarde-noche, toda la atención estará en el encuentro liguero ante Osasuna y en la citada promoción del pequeño de los Fekir, que debe ser oficial antes de medianoche para ocupar ese dorsal 19 vacante. Y eso que hace unos días volvieron a la carga desde la Premier por el mediocentro portugués de origen angoleño, aunque no hubo ni voluntad de marcharse por parte de éste ni acuerdo económico entre Betis y Wolves, que fue el que más apretó.

Tampoco tomó cuerpo el rumor de que el Schalke iba a por Mandi, libre desde el próximo 1 de julio, para suplir al central Kabak, cedido con obligación de compra al Liverpool hace unas horas. Los alemanes no están en buen momento y, desde el entorno del franco-argelino, insisten en que no cambiaría Sevilla por Gelsenkirchen ahora, desmintiendo en cualquier caso un contacto en este sentido. La idea del ex del Reims, salvo oferta mareante en todos los apartados próximamente, es apostar por su continuidad en el Betis, sobre todo si continúa esta línea ascendente en pos de Europa.