Adios, Mandi

La etapa de Mandi en el Betis tiene los días contados. Aún no existe confirmación oficial y todo puede cambiar en cuestión de segundos en una negociación de este calado; especialmente cuando se entra en el tramo final. Pero ESTADIO Deportivo está en disposición de asegurar que Aïssa Mandi (a las 19:00 horas del miércoles 7 de mayo de 2021) tiene prácticamente decidido comunicarle al club que no aceptará la oferta de renovación que tiene sobre la mesa y que, por tanto, no continuará como bético.

Información de ultimísima hora, como toda la que viene relatando ED en relación al futuro del zaguero argelino. Así lo aseguran desde el entorno de Mandi a esta redacción y así lo hace saber ED a sus lectores: "La tendencia es que se marcha". Aún no se lo ha comunicado al club, de hecho, pues la decisión aún no es firme. Restan detalles que avanzar con los otros interesados, pero Aïssa Mandi (salvo sorpresa mayúscula e inesperada de última hora) tiene intención de decidirse por otra de las tres ofertas que maneja, siendo la del Betis la cuarta que configuraba el ramillete de opciones que contemplaba, tal y como avanzó este diario días atrás, cuando el central solicitó al club de La Palmera algo más de tiempo para acabar decidiéndose.

En el club, donde deberían recibir la noticia en breve, no cogerá por sorpresa, entendiendo la mayoría de sus rectores que cada vez había menos opciones de que renovara. Especialmente después de que Mandi hubiera retrasado nuevamente su decisión.



¿Dónde jugará Mandi?

Aún no lo tiene decidido del todo (o eso cuentan las fuentes consultadas por este diario). Pese a ello, en los últimos días Mandi viene avanzando en sus conversaciones con el Inter de Milán, por lo que todo apunta a que finalmente acabará en Italia el próximo curso, como agente libre y percibiendo una cantidad por encima de los dos millones de euros que no alcanzaban a ofrecerle del todo en el Benito Villamarín.

El Lyon es otro de los clubes que el todavía central del Betis viene estudiando en estos últimos días, amén de haberse quedado a remolque el interés de un Liverpool que contactó con él meses atrás o de no haberle dado prioridad a algunas ofertas del fútbol árabe y Turquía. Ahora, por tanto, el Betis se prepara para decir adiós a Mandi y conocer de manera oficial cuál será el nuevo destino del central argelino. La semana próxima, o incluso este fin de semana, debería acabar de aclararse todo. Al menos, así lo argumentan las fuentes de la operación.