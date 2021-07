México va a la Copa Oro sin Guardado... ni Lainez, liberado para los JJ.OO.

"Es lo mismo que hemos observado a lo largo de este año en todas las participaciones; me parece que su estabilidad en el Betis ha contribuido a que se transforme en un jugador muy confiable, muy desequilibrante, y lo demostró en la Final Four, en los amistosos; también esta vez. Hemos hablado de que Diego no sólo es el futuro de la selección mexicana, sino también el presente. Está peleando por ganar un lugar definitivo; estamos contentos", apuntaba el seleccionador del 'Tri', Gerardo Martino, sobre la actuación de Lainez en el amistoso ante Panamá, donde firmó el 1-0 y grandes acciones de peligro, luciendo el '10' a su espalda.



"Cerré de muy buena manera con el Betis; después, hice las cosas bien, y ahora me toca seguir. Estoy muy tranquilo. Eso me ha ayudado. Estoy perfecto con la familia, con el apoyo que nunca ha faltado, lo cual es una motivación muy grande para mí", resumía el propio extremo verdiblanco, que ha ido escalando posiciones en la selección norteamericana hasta convertirse en uno de sus puntales, convenciendo, incluso, a los detractores que siempre pensaron que todavía le queda madurar o que su salto a Europa fue prematuro. Todo son elogios ahora para el menor de la saga Lainez, que empieza a justificar la fuerte inversión realizada hace dos años y medio desde Heliópolis (14 millones de euros).



Con apenas 21 años, el de Villahermosa tiene un porvenir de lujo. Los diferentes técnicos de la Federación Mexicana tratan de llevárselo a sus combinados. Quedaba por escuchar al Tata, que afrontará en breve con la absoluta la Copa Oro, y también del coordinador de selecciones, Gerardo Torrado. Al final, la lista para el torneo de la Concacaf, que ha hecho pública hace un rato la institución azteca, no tendrá representación bética, puesto que Andrés Guardado estará entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión muscular, que no solamente le hará perderse la Copa Oro, sino toda la pretemporada con su equipo. Por su parte, Lainez ha sido liberado para acudir a los JJ.OO. de Tokio 2020.







