Fekir sólo piensa en el Betis: "Me veo aquí, de momento estoy aquí y estoy bien"

Fekir sólo piensa en el Betis: "Me veo aquí, de momento estoy aquí y estoy bien"

Nabil Fekir ha sido uno de los protagonistas en la vuelta al trabajo en el Real Betis Balompié. El atacante franco-argelino, tras quedarse fuera de la Eurocopa con Francia, afronta la nueva temporada con las pilas cargadas e ilusionado por los retos que vienen por delante. "Estamos todos muy contentos, con muchas ganas de trabajar y de empezar esta nueva temporada. Tenemos tres competiciones muy importantes y creo que estamos listos y preparados para jugar esas competiciones", ha admitido el bético a los medios oficiales del club.

Y es que el futbolista es totalmente ajeno a los rumores del mercado, no se ve en otro sitio que no sea el Betis. "Estoy con muchas ganas de dar el máximo por el equipo. Siento a los compañeros con motivación y espero que todo vaya muy bien. Me veo aquí, de momento estoy aquí y estoy bien", ha reconocido.

Ahora toca empezar la temporada al mismo nivel que se acabó la anterior: "Eso es lo más difícil siempre, estar a un nivel alto. Todo el mundo ha trabajado muy bien y ahora tenemos que mantener el nivel".

Por último, Fekir habló sobre Sabaly, el último fichaje del Betis que llega desde Francia: "Ojalá que sea un buen año para él, para mí y para todo el mundo. "Echo mucho de menos al público y este año estoy muy contento porque van a volver", finalizó.