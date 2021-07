Cordón: "Estamos jugando una partida de póker y no podemos tirar el órdago rápido"

Cordón: "Estamos jugando una partida de póker y no podemos tirar el órdago rápido" RealBetis

Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación oficiales del club durante el 'stage' de pretemporada que está realizando la escuadra que entrena Manuel Pellegrini en Suiza, donde ha querido viajar para arropar a su equipo sin perder el ritmo de trabajo para configurar la mejor plantilla posible. El ejecutivo extremeño le dio un repaso a la actualidad del conjunto verdiblanco.

Sobre la buena temperatura que se han encontrado en Suiza y escapar del calor

- "Es lo que buscábamos. Estar con los grados que estábamos en Sevilla y encontrarnos aquí con esta climatología. Nos ha llovido mucho para ser nuestro primer entrenamiento. No estamos acostumbrados, pero es lo que buscábamos. La temperatura ideal para hacer buena carga de trabajo"

Muy ilusionado con la temporada que viene

- "Sí, creo que todos los inicios son muy bonitos. Es el momento de cargar pilas, de estar preparándonos hasta comenzar el campeonato, ver a los chicos jóvenes que hemos traído y muy ilusionados con el reto que nos viene".

Confianza plena en los chicos de la cantera

- "Esto demuestra el buen trabajo que ha hecho el Real Betis durante estos años. Ahora tenemos un grupo interesante y esta es la línea que tenemos que marcarnos y que siempre el Betis ha marcado durante su historia. Son momentos de crisis económica y a ver si tenemos los máximos posibles para que nos ayuden y que muchos lleguen a ser auténticos profesionales".

Paciencia con los fichajes, acabarán llegando

- "Han llegado ya varios. Ya irán llegado y si no acaban haciéndolo tenemos a jugadores de la cantera que van a estar preparados. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero el mercado está muy parado. Nosotros tampoco podemos estar muy activos, porque nuestra situación económica tampoco no dar para estarlo. Tendremos que esperar nuestra oportunidad. Son pocas cosas las que podemos hacer y las que hagamos hacerlas de la mejor manera posible y estar seguro de que los que lleguen vengan para sumar y si no, nos quedaremos con lo que tenemos, que es muy bueno".

El central es una prioridad

- "La prioridad número uno es un central, pero tiene que ser alguien que sume, que nos mejore y que realmente sea un buen activo. Estamos trabajando poco a poco, paciencia, jugar la partida de mus, de póker y no tirar el órdago rápidamente. Esperaremos pacientemente".

No se va a precipitar en las ventas

- "Todo a su tiempo. No podemos desprendernos de jugadores que después tengamos necesidad. Debemos ser pacientes, qué ver el míster primero en esta pretemporada".

Feliz por el rendimiento de los internacionales

- "Sí, Guido lo está haciendo muy bien y refleja la gran temporada que ha hecho y es un gusto tener a estos jugadores con sus selecciones haciéndolo bien. Es muy importante para nosotros. Eso le da identidad al club".