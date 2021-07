Joaquín habla de 'su último año', de ganar un título, de sus bromas con Pellegrini...

Lo dejó caer el otro día en una de sus habituales bromas y su contrato con Mediaset no hace sino confirmar que este puede ser el último año de Joaquín como profesional. El capitán verdiblanco hablaba, a los medios del club, en la concentración verdiblanca en los Alpes suizos de la actualidad bética, de su situación personal o de una temporada en la que quiere 'despedirse' a lo grande.

La pretemporada, antesala de un gran año

"De las pretemporadas ya qué vamos a decir. Son duras, difíciles porque al final vienes a ponerte en forma después de unas vacaciones largas. Pero tenemos que sentirnos privilegiados de estar donde estamos y con la ilusión, la motivación y la esperanza puestas en que sea un año bonito".

Disfrutando del Betis día a día

"Hay días que lo siento como un privilegio y otros que digo que igual me sobraba (risas). Por supuesto que es un privilegio estar otro año más disfrutando de ser futbolista, de compartir estos momentos que el día de mañana los vamos a echar mucho de menos. Así que intento disfrutar el día a día, para mí es importante, vivir esos momentos, porque es lo que me da alegría para seguir y disfrutar del primer equipo, del Betis y del fútbol".

¿Le cuestan las pretemporadas a estas alturas de su carrera?

"Físicamente no, me cuesta más psicológicamente. Con los años te acostumbras, pero en esta etapa de mi vida psicológicamente creo que es cuando más me cuesta. Físicamente no porque tengo la suerte de que el cuerpo técnico y José Cabello me conocen perfectamente y me dejan ir un poco a mi ritmo, que me vaya dosificando según sean los entrenamientos. Lo llevo bastante bien. Pero psicológicamente es verdad que sufro un poquito más".

¿Piensa en que este puede ser su último año?

"Sí, claro que lo pienso. Ahora mismo diría que lo llevo bien porque sigo estando, cuando no esté igual digo: qué mal estoy, cómo lo echo de menos. Ahora mismo, cuando le das vueltas y piensas que puede ser tu último año sabes que está cerca, pero tampoco quieres darle muchas vueltas al tema. El poder seguir colaborando en el club me va a dar mucha vida y por ahí intentaremos sobrellevar lo de ser exfutbolista".

No quiso retirarse sin público en el Villamarín

"Claro, retirarte un año con las gradas vacías era muy triste. Tener que irte así después de tantos años sin el calor y el cariño de tu gente no es lo que quería. Después, también, los compañeros, la afición y la gente te animan a seguir. Deportivamente me he encontrado bien, he podido jugar muchos partidos, he sido importante para el equipo, para el míster, y eso es lo primordial. Y la baza más importante es que era un año triste para retirarte. Podemos echar un año más; así que... feliz".

Una temporada con tres competiciones

"La exigencia es lo que tiene. Cuando tienes por delante un año exigente es cuando sabes que puede ser un año pletórico, de mucha exigencia, pero a la vez muy bonito. Cuando compites cada tres días, cuando estás en Europa, en la Liga, juegas Copa, te metes en la rueda de competir cada tres días y eso es lo que todo futbolistas quiere. Máxima exigencia, competir por ser los mejores, jugar contra los mejores equipos y ahí vas creciendo como futbolista y sabes que el fútbol lo disfrutas al 200%. Ésa es la idea, la filosofía que de alguna manera venimos trabajando, estar ahí y no bajarnos, consolidarnos en los puestos de Europa que es donde afortunadamente este año vamos a poder disfrutar".

Tiene el sueño de ganar un título en su último año

"Sería un broche de oro a mi carrera profesional si realmente es mi último año. Imagínate... Pero bueno, siempre decimos lo mismo. Al final es la constancia, la exigencia, lo que te va a permitir poder pelear por esos títulos. Y en esa exigencia y ese nivel de preparación tenemos que estar. Hay que ser conscientes de que al igual que el año es muy prometedor, muy bonito y muy ilusionante, va a ser muy exigente, muy difícil y vamos a tener que estar a la altura para competir en tres competiciones que cualquier equipo desearía".

Las bromas con Pellegrini en la pretemporada

"Sí, tengo la suerte de tener siempre una relación muy fluida con el entrenador, que él me entienda y yo lo entienda a él a la perfección. En estos días más difíciles, por la exigencia, que haya esas bromas y esa fluidez con los jugadores siempre es importante".

¿Tiene ganas de ver llenas las gradas del Benito Villamarín?

"Sí, muchas, muchas... Estadio lleno, la gente animándonos, o silbándonos, que hay veces que tampoco viene mal por el bien del equipo, y sobre todo ver la grada llena de nuestro Benito Villamarín, que para nosotros es lo más importante. La verdad es que tengo mucha ganas, estoy deseando de que llegue el primer partido, aunque sea amistoso, y ver a la gente al otro lado".

¿Qué hace en sus ratos libres en el 'stage', eres de play...?

"No soy de play, al decir esto se va a reír la gente, pero últimamente con el libro, pues me gusta leer, me gusta mucho ver películas, muchas, si no veo una diaria... Y sobre todo estar con los compañeros, hablar, reírnos... No he sido nunca de play ni de juegos. He jugado alguna vez, pero no me ha llamado la atención".

El cariño que muestra la afición hacia el capitán

"Es el premio más importante que me voy a llevar, a nivel sentimental. El respeto y la admiración de tantísima gente. Eso es muy difícil, muy difícil. Puedes ser un grandísimo jugador, pero tener el cariño de tantísima gente vayamos por donde vayamos, la admiración que la gente me tiene... Ése es el mayor premio que me voy a llevar el día de mañana. Y llevar este escudo en el pecho y en el corazón siempre es bonito. Que conozcan esta historia y este sentimiento, ser una bandera de esto siempre es un privilegio".