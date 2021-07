Ceballos: "Al Betis le debo todo y mi cariño es único"

Dani Ceballos no pierde la ocasión para mostrar su amor por el Real Betis cada vez que puede. El de Utrera, actual jugador del Real Madrid, aprovechó una entrevista en Radio MARCA, con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, para dejar claro que algún día volverá a vestir de verdiblanco y, de paso, agradecer al club de Heliópolis por hacerle futbolista.

"Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis. En Inglaterra me he visto todos sus partidos y si coincidían con los míos me los grababa para verlos luego. Me encanta ver a jugadores como Juan Miranda que salen de la cantera y tienen una proyección como la mía. ¿Qué te podría decir del Betis? Que les debo todo y que mi cariño es único", afirmó el de Utrera.

También tuvo palabras para Joaquín, capitán del cuadro verdiblanco: "Poco podemos decir ya de él cuando ha batido todos los registros. Es el espejo donde mirarnos todos los béticos. Se fue siendo muy joven, ha vuelto y ha dado un nivel increíble. Tuve la suerte de jugar dos temporadas con él y creo que todavía puede aportar mucho al equipo".

Aun así, su futuro por ahora parece lejos del Benito Villamarín, tal y como aclara, pues aún le quedan dos años de contrato: "Tengo las mismas oportunidades que cuando estaba Zidane porque va a depender de lo que yo quiera hacer y de la opinión del entrenador. Con Carletto no he tenido la oportunidad de hablar, pero cuando lo hagamos seremos muy claros tanto el uno como el otro. Mi objetivo es jugar en el Real Madrid y me quedan dos años de contrato".

Por lo tanto, el regreso de Dani Ceballos, por el contexto económico actual del Betis y las condiciones contractuales del futbolista con el Real Madrid, parece que tendrá que esperar. Ceballos se encuentra ahora mismo concentrado para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde espera luchar por ganar alguna medalla con España.

"Es una competición que se sale de lo común. Es diferente a las Eurocopas y Mundiales porque aquí tienes que cumplir otros requisitos y, por supuesto que te respeten las lesiones y el entrenador cuente contigo. No es fácil, pero considero que es merecido".