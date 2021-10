Edgar: "Nos vamos dolidos porque nuestra exigencia es diaria"

No fue un buen día para el Real Betis, que en Villarreal (2-0) sufrió su primera derrota a domicilio en siete meses. No le salió casi nada, el equipo local hizo mucho daño a la espalda de la defensa y apenas generó peligro. Dentro de una mala actuación generalizada, destacó el central Edgar González, que evitó un marcador más abultado para los suyos sacando dos balones de la línea, uno al bigoleador Danjuma y otro a Yeremy Pino.

"Sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos y que iba a ser un partido muy difícil. Les hemos dejado demasiados espacios, nos superaban la presión y aunque tuvimos buenos minutos y fuimos capaces de generar peligro, no lo aprovechamos y su gol antes del descanso nos hizo mucho daño", analizó Edgar en declaraciones para Radio Betis.

"En la segunda parte salimos bien, decididos a apretar más arriba y conseguimos robar algunos balones en zonas peligrosas, aunque no fuimos capaces de materializarlos en ocasiones. Ante un equipo como el Villarreal era arriesgado irse arriba, pero era lo que teníamos que hacer. Así llegó el segundo y ya a partir de ahí fue muy complicado", añadió el catalán, que volvía al once titular tras descansar el jueves en Hungría.

Edgar recordó que, a pesar de la derrota, el Betis está en "una racha muy buena". "Hoy no ha podido ser, no nos han salido las cosas, pero vamos a seguir trabajando en el parón para mejorar lo que esta vez no nos ha funcionado", señalaba, fijando la mente ya en el duelo ante el Alavés de dentro de dos semanas.

"Nosotros nos vamos muy dolidos porque nuestra exigencia es diaria. Nos exigimos dar el máximo y sacar los tres puntos en cada partido. No hemos estado bien, pero creo que en cuanto a trabajo al equipo no se le puede recriminar nada. Esto puede pasar y a pensar ya en que vienen partidos complicados jugando cada tres días y hay que descansar ahora porque luego tendremos otro tramo muy exigente", finalizó el '3' del Betis.