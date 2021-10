Bravo, el héroe, celebra el gran partido y manda un mensaje a la afición

En un gran Betis, Claudio Bravo fue el mejor. No se le esperaba al chileno hasta el encuentro del fin de semana a tenor de las rotaciones que Pellegrini estaba haciendo hasta ahora, pero su presencia fue bienvenida. Evitó hasta tres goles en los primeros minutos y el de la sentencia en el último instante. Y no sólo eso, el chileno demostró su liderazgo sobre el césped.

"Ha sido importante no perder y mantener en este partido la solidez que hemos tenido en este tramo de Liga. Nos vamos con la sensación de amargura porque ya lo habíamos encaminado. Marcan en una jugada desafortunada porque viene de un rebote, pero en líneas generales competimos a buen nivel, concedimos ocasiones, las tuvimos, pero me quedo con la solidez que seguimos demostrando", aseguraba el meta del Real Betis, quien no quería halagos por su gran partido: "Es parte de mi trabajo. Son las acciones en las que tienes que aparecer, de ahí la amargura por el gol, que te llega de un rebote".

Bravo, pese al potencial rival y a este empate sigue pensando en pasar como primeros de grupo. "Nosotros aspiramos a lo máximo. Ahora hay que revisar las cosas buenas y las negativas, y hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar ya en la Liga a partir de mañana", admitía.

El capitán de Chile también tuvo un mensaje para la afición. "Nos llena de satisfacción ver a la gente muy implicada con lo que estamos realizando, ellos ayudan a que sea difícil ganarnos y es lo que tenemos que seguir haciendo", concluía.



Lainez: "Allí vamos a ir a ganar"

El otro nombre propio del partido era un Lainez que regresaba al Betis tras cinco meses sin jugar y revolucionaba el partido tras el descanso. "Ha sido un partido muy bonito. Ante rivales de tan alto nivel, gustan. Nos llevamos sabor ageridulce porque ya teníamos lo más difícil hecho, pero esto es fútbol y tenemos que seguir", admitía el mexicano, quien pese a ello daba por bueno el empate. "Los dos equipos hemos tenido ocasiones, a ambos nos gusta atacar y hay mucho talento en los dos", destacaba.

Pese a ello, a que este empate le da cierto favoritismo a su rival, Lainez avisa que el Betis irá a por todas: "Allí también va a ser un partido parejo y bonito. Y vamos a ir a ganar".