Ya lo decía L'Equipe, el Betis es un equipo para verlo

Recibir veinte goles en quince partidos suele hablar de un mal balance defensivo y de clubes que, habitualmente, pululan por la parte baja de la tabla. Sea cual sea la competición de la que estamos hablando. Pero hasta en eso es diferente el Betis.

En Liga sólo cuatro equipos han encajado más goles que él y tres de ellos ocupan las posiciones de descenso. En Europa lleva cinco en los tres partidos que ha jugado. Pero es que en ataque (19) sólo el Real Madrid ha demostrado un mayor potencial en este arranque de temporada en España y sólo el Lyon, con un gol más (9 a 8), tiene más capacidad realizadora de Willian, Juanmi, Borja y compañía.

El Betis es un equipo que, salvando partidos como el del Wanda, hace disfrutar al público, aunque a veces duelos como el del Celtic (4-3) o el Rayo (3-2) también tengan a los suyos con el alma en vilo.

En Europa, donde hoy se juega ser primero de grupo, los goles están muy repartidos, con Borja y Juanmi como referentes con dos tantos. Pero es que, además, el gallego es también el segundo jugador de la Europa League que más dispara a portería, con 6 tiros, sólo por detrás del 'lyonés' Ekambi y del delantero del Leicester Daka, con 7.

El equipo de Pellegrini no duda en mirar la portería contraria con un fútbol dinámico y alegre que, aunque no siempre da buenos resultados, suele dejar contenta a su afición, que disfruta viéndolo jugar. Cuando eso no ocurre o no le dejan, como ante el Atlético, sufre mucho. Pero hay argumentos para seguir creyendo que puede mantener este ritmo. En especial, en partidos como el de hoy ante el Bayer Leverkusen, que se esperan, como en la ida, de un intercambio de golpes y muchas ocasiones por ambas partes. Como decía L'Equipe cuando situó al Betis entre los cinco equipos europeos que había que ver... Es puro espectáculo.