Pellegrini analiza la visita a Elche, la enfermería del Betis, el derbi y la mala racha previa al parón

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado en la mañana de este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, para analizar la previa del choque que este domingo disputará su equipo en el estadio Martínez Valero de Elche. Será el primer choque después del parón liguero que interrumpió la peor racha del equipo en este 2021, con tres derrotas seguidas contra el Atlético de Madrid (3-0), Bayer Leverkusen (4-0) y Sevilla FC (0-2), frenando el salto que los verdiblancos querían dar a zona Champions.

El técnico chileno ha analizado ante los medios de comunicación la visita al Elche CF, el estado de la enfermería del Betis para este encuentro, así como el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey, la interminable resaca el derbi y la mala racha previa a este paréntesis de dos semanas. En este sentido, asegura que al equipo lo ve "muy bien" y no ve motivos para el drama.

"Puedo contar con los seleccionados, hemos tenido dos semanas después de mucho tiempo para hacer mantenimiento y el equipo está bien. Internamente no hay dramatismo. Somos consciente de todo, de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Externamente no puedo analizar lo que ocurre, pero creo que para cualquier hincha del Betis debe ser positivo ver al equipo donde está: quinto después de cumplirse un tercio de la temporada y con opciones de seguir en Europa", consideró.

Respecto a la enfermería en sí, aseguró que Guardado no sufre lesión alguna. "Andrés sólo tuvo un problema con el vuelo (desde México), no tiene ningún problema físico y hoy ya ha entrenado", aclaró Pellegrini, más pesimista con otro efectivo: "Rodri arrastra molestias del partido anterior, no pudo jugar con su selección, no ha podido entrenar y no estará disponible". El extremeño, por lo tanto, se suma al parte de bajas junto a las ya conocidas del sancionado Guido Rodríguez y los lesionados Víctor Camarasa y Youssouf Sabaly, a quien espera como un refuerzo invernal.

"Hemos tenido dos semanas para trabajar en el partido contra el Elche. Sabíamos de la baja de Guido y buscaremos la mejor manera de reemplazarlo", indicó sin dar pistas sobre quien hará de pivote en el Martínez Valero. "El Elche CF tiene buenos jugadores, es un equipo difícil de sorprender en su campo, que juega bien al fútbol y lo enfrento como hago con todos los rivales: es el rival más complicado porque es el siguiente rival", manifestó Pellegrini, antes de restar presión a los suyos y matizar la 'necesidad' de ganar con la que viaja a Alicante.

"Siempre necesitamos ganar todos los partidos con independencia de lo que hayamos hecho antes. Todos los partidos son distintos. No podemos quedarnos con lo negativo, como tampoco pensar en las buenas que nadie nos puede ganar. Vamos partido a partido", manifestó el santiaguino, que también habló sobre el derbi contra el Sevilla FC, el sorteo de Copa que le empareja con el CFI Alicante y el sufrimiento que se aprecia en los suyos cuando los oponentes consiguen quitarle el control de la pelota.

"Hay muchas maneras de jugar. Nosotros nos sentimos cómodos cuando superamos al rival. Pudimos dar el salto contra equipos de Champions como Atlético de Madrid y Sevilla FC. Queríamos intentar meternos en las plazas de Champions y no pudimos. Más allá de cosas puntuales, creo que el rendimiento del equipo está dentro de las expectativas del club y de la hinchada. El juego es un aspecto global que a la larga nos da más dividendos que tristezas", analizó, antes de considerar evidente lo que pasó en el derbi.

"Creo que la lectura es muy clara: mientras estuvimos 11 contra 11, Bravo no tuvo que hacer atajadas a tiros del Sevilla y nosotros tuvimos dos ocasiones claras. Fue el típico derbi disputado hasta que nos quedamos con 10. No veo más análisis que ése. Se podrá ganar a un equipo inferior con uno menos, no digo que no, pero a un rival como el Sevilla es muy difícil. El equipo, con 10, ya no pudo hacer presión en campo contrario. Había que ser inteligente, intentar aguantar para agarrarles en una contra o balón detenido. Llegó un golazo de ellos al ángulo, un autogol nuestro después de tener el empate... No vale la pena desgastarse en ese análisis en un partido en el que la explicación es que nos quedamos con uno menos", sentenció Pellegrini.

Sobre el sorteo de Copa del Rey y el duelo con el modesto CFI Alicante, el Betis se lo toma con ambición. "Como en la temporada pasada. Iremos a por todas. La Copa es una alternativa más para llegar a Europa, para alcanzar una final que puede dar un título y que además te lleva a jugar la Supercopa de España. Iremos a ganar el partido y luego la realidad indicará hasta dónde podemos llegar. Es una competición que afrontaremos con la misma seriedad que LaLiga y la Europa League", prometió.