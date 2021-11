Desvelan el bajo precio de Marc Roca, deseado por Betis y Sevilla

Aunque los equipos están totalmente centrados en el desarrollo de la temporada 2021/2022, el mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina, a un mes vista, y las direcciones deportivas ya están trabajando intensamente para cubrir las carencias que han visto en sus plantillas en este inicio de competición oficial.



A pesar del esfuerzo que realizan, las secretarías técnicas saben que la ventana de transferencias invernal tiene unas condiciones muy particulares, muy complicadas en las que encontrar a un futbolista que dé rendimiento inmediato y de buen nivel es altamente difícil.



Aún así, y a pesar de la gran labor de scouting y seguimiento y la alta competencia que hay en un fútbol profesionalizado, todavía hay auténticas gangas en le mercado. Una de ellas es Marc Roca, futbolista del Bayern Munich, que está en las agendas del Real Betis y el Sevilla FC, tal y como hemos venido contando en este medio de comunicación, pero cuyo interés se había enfriado últimamente por la aparición del Eintracht de Frankfurt, el cual había preguntado por la situación del catalán.



Una llamada de Frankfut a Munich que parece que no ha fructificado en demasía, puesto que, finalmente, Oliver Glasner, entrenador del Eintracht, no ve la necesidad de reforzarse en el centro del campo. Así lo ha revelado el reputado periodista alemán Tobi Altschäffl, de SportBild, en su podcast 'Bayern Insider'.



Además, esta misma fuente asegura que la reputación de Marc Roca es muy grande y es el Real Betis el que más interesado está en contar con el mediocentro, el cual podría dar un salto de nivel a la medular dando de paso descanso a un Guido Rodríguez que está siendo sobreexplotado durante este curso futbolístico.



Finalmente, desveló el deseo del Bayern Munich, que es el de dar salida al ex del RCD Espanyol, existiendo dos posibilidades. La primera sería una cesión simple y la segunda consistiría en una venta por un precio de entre 4 y 6 millones de euros. Un montante bastante bajo si tenemos en cuenta el nivel futbolístico mostrado por Marc Roca en España.





Marc Roca will not be joining Eintracht Frankfurt. Coach Oliver Glasner does not see a need to strengthen in midfield. Roca's reputation is better in Spain than in Germany - Real Betis are interested [Podcast Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/kwk3njGGCu