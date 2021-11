La historia de la foto viral de Alfonso Sánchez con Nabil Fekir

Siempre será uno de los compadres más famosos no ya en Sevilla y Andalucía, sino en toda España, aunque Alfonso Sánchez, como también su inseparable Alberto López, lleva años labrándose una carrera como actor y director, no sólo desarrollando las historias de esos inolvidables personajes que lo 'petaron' en Youtube. Por supuesto, han llevado a la gran pantalla los desvaríos de Rafi y Fali, así como del Culebra y el Cabesa, con las inolvidables 'El mundo es nuestro' y 'El mundo es suyo'. También en teatro, adaptando textos de Arturo Pérez Reverte en 'Patente de corso'. Pero han descollado, casi siempre en clave de humor (aunque no tanto en 'Grupo 7'), tanto en televisión ('Allí abajo') como en cine: 'Los managers', 'Ocho apellidos vascos', 'Ocho apellidos catalanes' y, más recientemente, 'Para toda la muerte'.

Reconocido bético, la cabeza visible de la productora Mundoficción presume en sus perfiles de las distintas redes sociales de los éxitos de su equipo, además de invitar a muchos miembros de la primera plantilla a sus representaciones. Su último encuentro con un futbolista verdiblanco fue este jueves, con ocasión de la visita al Benito Villamarín del Ferencváros, presenciando un triunfo por 2-0 bajo la lluvia. Y Sánchez pudo fotografiarse con el gran ausente de la noche, Nabil Fekir, que afrontaba el primero de los tres encuentros de sanción que le cayeron por su refriega en Leverkusen con Demirbay, acción que le impedirá estar en Glasgow dentro de algo menos de dos semanas y, ya en febrero, en la ida de la eliminatoria extra contra un tercero de Champions para acceder a los octavos de la UEL.

La instantánea del actor y director sevillano con el campeón de mundo se convirtió enseguida en viral, especialmente por el look informal de Alfonso. "Aquí con el genio @NabilFekir, disfrutando de una gran noche. Seguimos en Europa

@RealBetis #RealBetisFerencvaros #EuropaLeague", comentaba escuetamente el menos famoso de los dos, desatando un sinfín de reacciones a cual más cómica entre los seguidores de ambos. Varios de ellos, con cierto renombre, como el 'influencer' cómico @ErPali_, que comparaba a ambos con "dos gorrillas de Bami". Entre alguna desconsideración que no viene a cuento, José Ruiz "pensaba que era el típico cani con el patinete y su colega el hipster que trabaja en Burguer King", propiciando la respuesta agradecida de la cadena de hamburgueserías y la de Sánchez, que pedía una dirección donde remitir la factura por la publicidad.

Otra cuenta humorística de gran calado, @Mrlopera_, colgaba una foto de la serie de Netflix 'Narcos' en la que se ve a los actores que interpretan a Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria por su evidente parecido con el artista y el atacante béticos. Manuel López Moreno destacaba que el chándal de Alfonso "es enterismo en estado puro", al tiempo que @enriquefq9 lo comparaba con un preparador físico de la extinta URSS, aunque Manuel Silguero Lozano lo ve más como "un madero ochentero". Stalin, Ted Lasso (de la serie de Apple TV), Azkargorta o Bellerín pasado de peso fueron otras comparaciones jocosas que, seguro, el afectado se tomó con el sentido del humor del que tanto hace gala.