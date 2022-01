Ceballos, su posible salida en enero y el plan del Madrid para la 22/23

Después de que Ángel Haro reconociera, una vez más, que el Real Betis no intentará el fichaje de Ceballos hasta junio las opciones de que el utrerano adelantara una posible llegada se habían reducido al máximo.

Sin embargo, el hecho de que no jugara ante el Getafe este pasado domingo y que futbolistas defenestrados como Isco o canteranos como Peter entraran antes que él alimentó de nuevo los rumores. Pero no pasaron de ahí.

Hoy, Ancelotti no tuvo ningún problema para hablar de nombres propios. Y aunque el tema estrella era Mbappé, del que Branchini ha dicho que el Madrid daba 50 millones para que llegara en enero, también tocó el tema de Ceballos.

En este sentido, pese a que jugadores como el utrerano e Isco Alarcón tienen propuestas para abandonar el Real Madrid, Ancelotti cerró la puerta de salida. "No tenemos la idea de dejar salir a jugadores porque nadie lo ha pedido y la gestión de la plantilla es bastante buena. No tengo problemas con ninguno, todos se entrenan bien y tienen ganas de jugar. No creo que vayamos a tener salidas en el mes de enero", advertía.

Sobre el próximo año, en el que sí podría salir Ceballos, cree que el Madrid ya lo tiene decidido. En este sentido, el técnico madridista que se mostró convencido de que su directiva ya tiene todo planificado para la plantilla del próximo curso. "Es un club que siempre lo hace, la próxima temporada ya está planificada. Sería poco profesional que un club como el Real Madrid no lo tuviera", avisaba.

Cuando llegue junio, a Ceballos sólo le quedará un año de contrato por delante y el Real Madrid podría abrirle la puerta a un precio muy asequible para que regrese al Real Betis. Así lo espera Haro, quien explicó hace cinco días en una entrevista concedida a la televisión del Betis, que el Betis tampoco estaría muy activo en este mercado. "Dani Ceballos es un gran jugador, no lo voy a descubrir y tiene ese sentimiento verdiblanco que es bonito y salió de manera precipitada del club", aseguró el dirigente bético, que no prevé demasiadas incorporaciones en enero porque está "muy contentos con la plantilla".

Mientras, el utrerano espera regresar a los terrenos de juego, algo que no hace desde el pasado mes de julio, cuando cayó lesionado en el primer partido de los Juegos Olímpicos. Con el Madrid no juega un partido desde mayo de 2019, cuando el equipo que entrenaba Zidane cayó en Vallecas ante el Rayo de Paco Jémez (1-0). Mañana, ante el Alcoyano, podría volver a vestir de blanco.