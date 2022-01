El posible once del Betis ante el Valladolid

Manuel Pellegrini nos tiene acostumbrados a hacer entre siete un nueve cambios por partido y, gracias a ello, tiene a toda la plantilla enchufada. Ante el Valladolid, el Real Betis tendrá el añadido de contar con varias bajas, a las que se ha unido a última hora el hispano-brasileño Willian José.

Por ello, el entrenador chileno tendrá que tirar de la cantera y repetir algún jugador de los que tuvieron minutos el domingo ante el Celta, ya que son los únicos sanos en sus respectivas posiciones. La alternativa es que juegue algún canterano de los que se han entrenado estos días con el grupo.

Pellegrini no podrá confiarse ante un equipo que apunta a recuperar su plaza en Primera división y que tiene a la mayor parte del plantel que jugó en esta categoría la pasada temporada. De hecho, ante ellos, el Betis no pudo ganar en Pucela y se tuvo que conformar con un empate (1-1). Y más viendo lo que se sufrió en Talavera. No es día para pruebas y sí para poner el mejor equipo posible.

Éste es el posible once del Betis ante el Real Valladolid.