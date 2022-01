Tuvo un breve paso por el Betis en la 10-11, pero dejó su marca. Luego, en varias ocasiones, se intentó su regreso pero por uno u otro motivo nunca pudo realizarse ese sueño. Sin embargo, ese breve paso le bastó a Miguel Lopes para embuirse del sentimiento bético, un club que le dejó marcado.

Tras cuatro temporadas en la Liga turca, a sus 35 años recién cumplidos el lateral portugués ha fichado por el modesto Estrela Amadora de su país, donde espera ayudar a devolver al equipo a la Primera división lusa.

El exbético, en una entrevista con el portal futbolportuguesdesdeespana.com, cuenta lo duro que fue llegar a la cima desde unos orígenes humildes y clubes no menos desconocidos a nivel internacional (Oriental, Olivais e Moscavide, Alverca...) y cómo luego desarrolló una carrera que le llevó a los cuatro equipos más importantes de Portugal y a algunos de renombre en el ámbito internacional, como el propio Betis.

"Estoy muy orgulloso, muy contento. Si revisas mi carrera, puedes ver que he estado en todos los grandes de Portugal, que fui convocado para la Eurocopa de Ucrania y Polonia, que he jugado en el Olympique de Lyon, en el Real Betis, Granada... que en Turquía he ganado título. Ha sido una buena carrera y todavía no he terminado", afirma el lisboeta.

Pese a la grandeza de los Oporto, Benfica, Sporting o Braga, de todos sus destinos, uno de los que más le llenó fue el Betis. Y eso que sólo estuvo un año en Segunda división. Aunque fuera clave para el ascenso. "Fue increíble. Nunca vi tanta gente como cuando logramos asegurar el pase a la Primera división. ¡Madre mía lo que lloré! Es un club que estará siempre en mi corazón, me siento bético, lo digo de cara", admite.

En este sentido, Miguel Lopes asegura que le marcó mucho conocer todo lo que el Betis es capaz de mover. "He de decir que me marcó mucho mi paso por Sevilla, tanto por la grandeza de Real Betis como por sus adeptos. El estadio es grandioso y el ambiente que se vive en él es de lo mejor que puede vivirse", añade el lisboeta, al que tal vez lo que más le sorprendió es la trascendencia que alcanza este club en todos lados.

"Hablamos de un grande en España, es increíble como hay béticos en todo el mundo. Se trata de una institución que cuenta con instalaciones top, bien organizado y dirigido por personas trabajadoras", afirmaba el ex del Real Betis, que luego tuvo otro paso fugaz por LaLiga, en este caso en el Granada (15-16), donde salvó el descenso in extremis.