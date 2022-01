Lo que Hummel prepararía para las camisetas del Betis 22/23: nuevos indicios y 'concept kits'

Se llevaba rumoreando desde la pasada primavera, pero ya es 'vox pópuli' que el Real Betis cambiará de espónsor técnico a partir del próximo verano. El elegido para relevar a Kappa es Hummel, una firma de origen alemán pero asentada desde hace años en Dinamarca que se encuentra en plena expansión internacional, vinculándose con muchos clubes de Europa y Suramérica, no sólo de fútbol. En ESTADIO Deportivo ya informamos desde el primer día de los contactos con la marca italiana para renovar el contrato que expira dentro de seis meses, teniendo en cuenta, además, que contaba con un derecho de tanteo que, finalmente, parece que no ejercerá.

Ya en mayo, Hummel parecía la mejor colocada, aunque fueron surgiendo alternativas y un 'tapado' (según algunas fuentes, Puma) muy interesante, aunque, como confirmaba 'Abc' el pasado 19 de noviembre, el acuerdo con la empresa asentada en Arhus es un hecho para las próximas cuatro temporadas, con una quinta (la 26/27) opcional si se cumplen determinados parámetros. Volverán, de esta forma, las icónicas flechas en hombros y mangas que ya luciera la institución heliopolitana entre 1987 y 1990, sustituyendo entonces a otra leyenda de las equipaciones que está volviendo poco a poco, Meyba, aunque a un nivel más modesto.

Según ha podido saber ED, lo que ofrece Hummel al Real Betis supondrá un aumento importante de los ingresos, no ya por la esponsorización en sí, sino porque, como avanzaba '2Playbook', la entidad de La Palmera recupería la gestión directa de su 'ecommerce' y de su red de tiendas, hasta ahora en manos de Kappa, pues los nórdicos no se encargan del retail ni de esos aspectos con los otros clubes asimilados, sino que se ciñen a la entrega de material y a la personalización de las equipaciones. En este sentido, los primeros diseños que han llegado a manos de los responsables verdiblancos han encantado a la mayoría, con la promesa, además, de que no serán camisetas de catálogo, sino especiales y exclusivas.

Lógicamente, los modelos existentes en la presente campaña suponen una inspiración que habría que tener en cuenta para algún detalle de las tres equipaciones, más las de porteros y el resto de material (chándal, entrenamiento...) que lucirá el Betis a partir de la 22/23. No en vano, Hummel viste ya, en fútbol, a selecciones como Dinamarca o Lituania, así como a clubes como los argentinos Temperley, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Quilmes o Defensa y Justicia (desde 2022); los daneses Aarhus, Brondby y Odense; los ingleses Everton, Middlesbrough, Charlton y Southampton; el Ajaccio francés; el Colonia alemán (a partir de la próxima campaña); los portugueses Nacional de Madeira, Sporting de Braga y Vitória de Setúbal; o los españoles Tenerife, Las Palmas, Sabadell, Murcia, UCAM (también en básket) y, desde el curso venidero, el Málaga y el Betis. Igualmente, se ocupan de equipaciones de disciplinas como el balonmano, el hockey sobre hielo, el futsal, el voleibol o el kárate.

Según el perfil especializado 'Catador de camisetas', los diseños con franjas de Hummel se caracterizan por ser simples, pero muy elegantes, a veces con tramas de fondo, como en el Southampton, aunque es cierto que desarrolla todo su potencial con las equipaciones lisas. Además, aprovechando la similitud de colores con el VfB Lübeck alemán, se pueden imaginar 'pinstripes' (un patrón de rayas muy delgadas que discurren en los tejidos en paralelo) en la camiseta del Betis para la próxima campaña. Quizás no se deba esperar nada muy innovador en la primera vestimenta, si bien Hummel ha desarrollado ediciones especiales por aniversarios y otras efemérides, como la espectacular equipación del Odense.

Puede consultar las posibles referencias y los bocetos que aficionados y especialistas imaginan para las camisetas del Betis 22/23 con Hummel en nuestra galería.