Cómo influirá para #ElGranDerbi de Copa la roja a Álex Moreno

Álex Moreno no ha vivido un feliz retorno a la que fue su casa, Vallecas. El catalán ha sido expulsado en el minuto 34 de encuentro, al considerar Muñiz Ruiz que su entrada a Isi Palazón era juego peligroso o que podía dañar la integridad del extremo del Rayo Vallecano, aunque las imágenes de televisión demuestran que es el local el que baja en exceso la cabeza, por lo que el VAR debió rectificar la decisión del colegiado gallego. Después de varios minutos de análisis, todo quedó tal y como estaba, con un grave perjuicio para los intereses de un Real Betis que, con todo, se ha marchado al descanso ganando 0-1, merced a un gran contragolpe de Canales, Fekir y Bellerín finalizado por el cántabro.

No está teniendo suerte el conjunto verdiblanco en los últimos tiempos con las decisiones arbitrales. Sin embargo, la preocupación ahora radica en que el otro lateral zurdo nato del plantel, Juan Miranda, sigue convaleciente y ni siquiera ha entrado en esta convocatoria para la jornada 20, siendo Andrés Guardado, recordando viejos tiempos, el que suplió a Álex en el feudo madrileño. Con vistas al derbi de Copa del próximo sábado (21:30 horas) en el Benito Villamarín, las dudas razonables aparecían, ya que, hasta hace poco, las rojas directas se cumplían en el siguiente encuentro, daba igual la competición que fuese.

No obstante, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, no peligra la presencia de Álex Moreno ante el Sevilla FC por este motivo, salvo que los comités disciplinarios de la RFEF se ensañen con él. En realidad, unas buenas alegaciones al acta o, en su defecto, un recurso ante Apelación deberían bastar para dejar la amonestación en una simple amarilla, a tenor de las pruebas videográficas, si bien algunas fuentes defienden que, en criterios de interpretación, es difícil alterar la veracidad del acta. Con todo, el artículo 56.1 del Código Disciplinario establece que las sanciones leves (de uno a tres partidos) se cumplen en el mismo torneo (LaLiga), mientras que el 56.2 ya fija las de cuatro o más de exclusión para los siguientes, sean del mismo torneo o no.

Se entiende que, como máximo, Álex será castigado con uno o dos partidos, por lo que se perdería no ya #ElGranDerbi de la Copa del Rey, sino los duelos ante Alavés (casi seguro) y Espanyol, fijados para los días 18 y 21 de enero. No obstante, los servicios jurídicos del Real Betis trabajan a destajo para impedir que el agravio sea mayor.